"أنا جزائرية وحرة".. زوجة أبو جبل تكشف تفاصيل صادمة على إنستغرام

فجرت الأميرة سمارة يحيى، مفاجآت صادمة حول علاقتها مع زوجها، حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل، كشفت تفاصيل المشاكل العائلية بينهما قائلة: "كنت أعتقد أنه أذكى بكثير".

وأشارت الأميرة سمارة يحيى، في منشور على موقع "إنستغرام"، إلى أنها كانت تعتقد أن زوجها أذكى من أن يتحدث حول علاقتهما الزوجية على برنامج تلفزيوني.

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الموضوع شخصي

وقالت في المنشور: "من فترة وأنا مقفلة على الموضوع وكاظمة غيظي في قلبي لأن أولا الموضوع شخصي وثانيا أنا لست من يستغل المشاكل حتى يطلع بيها trend وثالثا احتراما لكلا العائلتين لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري توقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة وطريقة أحسن من تلك الطريقة".



من زفاف أبو جبل وسمارة يحيى أبوجبل وزوجته

وأشارت إلى أن "قنوات وصحفا كثيرة حاولت التواصل معها لمعرفة ما جرى بينها وبين زوجها محمد أبو جبل لكنها فضلت السكوت وعدم الكلام أيا كان الرد سواء بالنفي أو التأكيد فالبيوت أسرار والحمد لله عندي الوعي الكافي والمسؤولية الكافية اني ما نتكلمش في الموضوع حتى ينتهي بالطريقة التي الله شايف إنه فيها خير لينا احنا الاثنين لكن ما دام أن الموضوع أخذ أكثر من حجمه وأذيني أنا وحتى الناس اللي تحبني حابة نطلب شيء منكم فضلا وليس أمرا أن الموضوع هذا ينغلق اليوم وسوف نترك الخلق للخالق".

وحول طلاقها من محمد أبو جبل، قالت: "كلام كثير في خاطري تصريحات وإشاعات كاذبة وناس استغلت الموقف وأذواني كل هذا راح يجي التوقيت المناسب ونتكلم فيه حطو في بالكم اني جزائرية حرة والجزائرية عمرها ما طيح الحمد الله، أخيرا نقول لناس كثيرة راهي تشوف الآن في هاذ story كلام من تجارب ودروس تعلمتها في حياتي".

وكان محمد أبو جبل، قد رد على سؤال حول حقيقة طلاقه من زوجته سمارة يحيى، رافضا التأكيد أو النفي، مؤكدا للإعلامية منى الشاذلي، أنه سوف يخبرها بحالته الاجتماعية بعد انتهاء البرنامج، مما أثار شكوك المتابعين حول انفصال محمد أبو جبل وسمارة يحيى.