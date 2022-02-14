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ساعدته فنحرها.. مشرد ينقض على امرأة دعته للاستحمام

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تعبيرية (شترستوك)

ساعدته فنحرها.. مشرد ينقض على امرأة دعته للاستحمام

دبي - العربية.نت

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هزت حادثة مرعبة ولاية يوتا الأميركية بعدما حاول رجل بلا مأوى نحر عنق امرأة، سمحت له بالدخول إلى منزلها للاستحمام.

واستدعيت شرطة مدينة سالت ليك إلى الشقة حوالي الساعة 5:00 مساء أمس الأحد بعد ورود بلاغ عن إصابة امرأة بنزيف غزير، وفق شبكة "فوكس نيوز".

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إلى ذلك، نقلت الضحية التي لم تكشف الشرطة عن هويتها، إلى مستشفى محلي لإجراء جراحة طارئة حيث صنفت حالتها بالحرجة لكنها مستقرة.

وأخبرت السيدة الشرطة أنها سمحت للمشتبه به بالدخول إلى منزلها حتى يتمكن من الاستحمام، ووصفته بأنه بلا مأوى.

من جهتها، قالت الشرطة إنها اعتقلت المشتبه به، ويدعى إريك جونز البالغ من العمر 30 عاماً، على بعد ميلين من المكان الذي يُزعم أنه حاول فيه قطع عنق المرأة في الساعات الأولى من يوم 11 فبراير.

شرطة سالت ليك (صفحة الشرطة على تويتر)
شرطة سالت ليك (صفحة الشرطة على تويتر)

ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجسيم.

بدورها، أوضحت ميشيل ميشلينج، محققة شرطة سالت ليك سيتي، أنه من غير الواضح ما إذا كانت الضحية تعرف المشتبه به.

وأضافت أن ذلك "يتماشى مع: اعرف من الذي ستسمح له بالدخول إلى منزلك ولا تدع الأشخاص الذين لا تعرفهم يدخلون إلى منزلك".

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