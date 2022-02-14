لسبب ولا أسخف.. أم تخاطر بابنها من الطابق العاشر!
ردود أفعال غاضبة اجتاحت مواقع التواصل تدين فعلة الأم
في مشهد غريب ومخيف اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، لم تجد أم ضاع غطاء سريرها أفضل من المخاطرة بابنها لاستعادته.
فقد ظهر فتى صغير يتسلق من الطابق التاسع للعاشر، بمشهد مرعب تقشعر له الأبدان، بعدما وصل لغطاء سرير أوقعته أمه بين الطابقين.
وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما التقطه أحد الجيران الساكن في القطاع 82 بمنطقة فريد آباد، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "إنديا توداي".
لم تطلب المساعدة
وأضاف الجار أن الأم لم تطلب المساعدة من أحد، بل قررت تعريض حياة ابنها للخطر، وجعله يتدّلى بهذه الطريقة للوصول إلى قطعة قماش.
Appalled to see this video of a mother from #Faridabad!— Dipanshu Kabra (@ipskabra) February 11, 2022
Heights of carelessness, insensitivity & irresponsibility.
She has no right to risk her kid's life. pic.twitter.com/uNj362e9UO
وعقب انتشار الحكاية التي وقعت الأسبوع الماضي، وأمام ردود الأفعال الغاضبة، أقرت الأم بسوء فعلتها.
نادمة على ما فعلت
وتحدثت للتلفزيون الهندي مقرة بأسفها ومبدية ندمها عما فعلته.
في حين أكدت الآراء أنه كان عليها الاتصال بصيانة البناء للمساعدة بدلا من القيام بشيء خطير للغاية، كما فعلت.
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