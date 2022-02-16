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بعد مأساة ريان.. طفل جزائري يلقى نفس المصير

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الجزائر طفل حفرة
من انتشال جثة الطفل عشعاشي فارس

بعد مأساة ريان.. طفل جزائري يلقى نفس المصير

عشعاشي فارس (7 أعوام) توفي بعد سقوطه داخل مطمورة لتجميع مياه الصرف الصحي في قرية تافراوت في ولاية الشلف غرب الجزائر

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توفي أمس الثلاثاء في الجزائر طفل بعد سقوطه في حفرة عميقة، في حادثة أعادت إلى الأذهان مأساة الطفل المغربي ريان.

ولاقى الطفل عشعاشي فارس (7 أعوام) حتفه بعد سقوطه داخل مطمورة تقليدية (وهي حفرة تحت الأرض) لتجميع مياه الصرف الصحي في قرية تافراوت التابعة لبلدية أبو الحسن في ولاية الشلف، غرب الجزائر.

الطفل عشعاشي فارس
الطفل عشعاشي فارس
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وتمكنت الحماية المدنية من انتشال جثة الطفل عشعاشي، بحسب ما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية.

وإثر المأساة، ناشد سكان المنطقة سلطات البلدية التدخل لتزويدها بشبكة جديدة للصرف الصحي وردم حفر تجميع المياه.

وجاء وفاة الطفل الجزائري بعد أقل من 10 أيام على تشييع الطفل ريان (5 أعوام) في المغرب بعدما سقط عرضا في بئر جافة عمقها 32 متراً.

تشييع الطفل ريان في المغرب
تشييع الطفل ريان في المغرب
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