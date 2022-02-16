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البرتغال.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر ماديرا

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زلزال
تعبيرية

البرتغال.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر ماديرا

الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا

رويترز

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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 6.1 درجة هز جزر ماديرا البرتغالية اليوم الأربعاء.

وذكر المركز أن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا.

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