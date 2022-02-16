البرتغال.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر ماديرا
الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا
قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 6.1 درجة هز جزر ماديرا البرتغالية اليوم الأربعاء.
وذكر المركز أن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا.
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