البرتغال.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر ماديرا

استعدادا لغزو روسي.. "فريق النمر" يدير العمليات بأوكرانيا من البيت الأبيض

يتكون "فريق النمر" من مجموعة من الخبراء ومسؤولين أميركيين.. يرسم الفريق السيناريوهات والخطط لكيفية الرد على كافة التحركات الروسية، من العرض المحدود للقوة إلى الغزو الكامل