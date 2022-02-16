.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد بيوتا تتهدم وسيارات تنجرف بأمطار قتلت 24 شخصا في البرازيل 

  • الخط
البرازيل

شاهد بيوتا تتهدم وسيارات تنجرف بأمطار قتلت 24 شخصا في البرازيل

قالت السلطات المحلية إن مقدار ما هطل من مطر كان أكثر من 200 ملم في 4 ساعات، وأدى إلى فيضان الأنهار والمجاري المائية في 52 موقعا.

لندن - العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

لقي 24 شخصا مصرعهم، وجرح مئات آخرون، عددهم 300 على الأقل، جراء عاصفة من المطر الشديد تعرض لها سكان مدينة Petropolis البعيدة 70 كيلومترا في الجنوب الشرقي البرازيلي عن ريو دي جانيرو، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في بيانات قالت فيها إن مقدار ما هطل من مطر كان أكثر من 200 ملم في 4 ساعات، وأدى إلى فيضان الأنهار والمجاري المائية في 52 موقعا.

قلق أميركي من اتهامات "مريبة" بحق المعارض الروسي نافالني العرب والعالم قلق أميركي من اتهامات "مريبة" بحق المعارض الروسي نافالني

وقال كلاوديو كاسترو، حاكم ولاية ريو دي جانيرو، إن 180 من رجال الإنقاذ أقبلوا على دفعتين للقضاء على عواقب ثاني أكبر كارثة مطرية شهدتها المدينة بتاريخها، حيث ظهرت من مقاطع فيديو، تعرض "العربية.نت" أحدها أدناه، شوارع وطرق غمرتها مياه الأمطار، وبسببها تهدم أكثر من 70 مبنى في منطقة سكنية شعبية.

وكانت مدينة "بتروبوليس" نفسها، تعرضت في 2011 لهطول أمطار غزيرة، دمرت عاصفتها مئات المنازل وقتلت 122 شخصا، كما تسببت بجروح نالت من 500 آخرين، بسبب انهيارات وانجرافات مائية أحدثت رعبا في السكان الذين فر آلاف منهم إلى بلدات وقرى مجاورة إلى أن انتهت العاصفة بعد 3 أيام من رعب بيئي حقيقي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوتين: لا نريد الحرب بل نريد حل لموضوع انضمام أوكرانيا للناتو بوتين: لا نريد الحرب بل نريد حل لموضوع انضمام أوكرانيا للناتو
اكتشف المزيد