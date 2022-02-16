شاهد بيوتا تتهدم وسيارات تنجرف بأمطار قتلت 24 شخصا في البرازيل 

لقي 24 شخصا مصرعهم، وجرح مئات آخرون، عددهم 300 على الأقل، جراء عاصفة من المطر الشديد تعرض لها سكان مدينة Petropolis البعيدة 70 كيلومترا في الجنوب الشرقي البرازيلي عن ريو دي جانيرو، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في بيانات قالت فيها إن مقدار ما هطل من مطر كان أكثر من 200 ملم في 4 ساعات، وأدى إلى فيضان الأنهار والمجاري المائية في 52 موقعا.

وقال كلاوديو كاسترو، حاكم ولاية ريو دي جانيرو، إن 180 من رجال الإنقاذ أقبلوا على دفعتين للقضاء على عواقب ثاني أكبر كارثة مطرية شهدتها المدينة بتاريخها، حيث ظهرت من مقاطع فيديو، تعرض "العربية.نت" أحدها أدناه، شوارع وطرق غمرتها مياه الأمطار، وبسببها تهدم أكثر من 70 مبنى في منطقة سكنية شعبية.

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وكانت مدينة "بتروبوليس" نفسها، تعرضت في 2011 لهطول أمطار غزيرة، دمرت عاصفتها مئات المنازل وقتلت 122 شخصا، كما تسببت بجروح نالت من 500 آخرين، بسبب انهيارات وانجرافات مائية أحدثت رعبا في السكان الذين فر آلاف منهم إلى بلدات وقرى مجاورة إلى أن انتهت العاصفة بعد 3 أيام من رعب بيئي حقيقي.