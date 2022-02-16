مع ارتفاع الأسعار.. هذا ما أهدته مواطنة تركية لزوجها بعيد الحب
شهدت تركيا احتجاجات من فئات مختلفة على رفع الحكومة أسعار الطاقة، منذ بداية العام
دفع ارتفاع أسعار السلع في تركيا، المواطنين إلى ابتكار أفكار جديدة عندما يتعلق الأمر بتقديم الهدايا في مناسبات مختلفة.
وهذا ما فعلته مواطنة في تركيا عندما أهدت زوجها قنينة بنزين زنة خمس لترات بمناسبة عيد الحب "الفلنتاين"، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة في تركيا.
التركية جولاي شيمشاك المقيمة بمدينة أرتفين، فاجأت زوجها ياشار شيمشاك أثناء اصطحابه لها لتناول طعام العشاء في أحد المطاعم بمناسبة عيد الحب.
وعقب الانتهاء من تناول الطعام قدمت الزوجة، زجاجة مليئة بالبنزين إلى زوجها بهذه المناسبة.
وبحسب الإعلام المحلي، قالت جولاي إن زوجها أهداها العام الماضي زجاجة زيت زنة خمس لترات في ظل الارتفاع الجنوني بأسعار الزيت آنذاك، وهو ما دفعها هذا العام إلى إهدائه زجاجة بنزين زنة خمس لترات في ظل الارتفاع المتواصل في سعره، قائلة: "وبهذا سيتمكن من اصطحابي لوالدتي وقتما أشاء".
وشهدت تركيا الفترة الماضية احتجاجات من فئات مختلفة على رفع الحكومة أسعار الطاقة، منذ بداية العام.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال قبل أيام إن تركيا ستخفض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية الأساسية إلى 1٪ من 8٪ في محاولة لخفض التضخم.
ودعا أردوغان الشركات إلى خفض أسعارها لتعكس التغيير، في ظهور افتراضي في مؤتمر صحافي لوزارة المالية حول حزم الدعم الاقتصادي الجديدة.
وقال وزير المالية نور الدين النبطي في الحدث، إن الحكومة ستنشئ أيضًا فريق عمل لفحص الأسعار وتطبيقًا للهاتف المحمول لمساعدة المواطنين في العثور على أرخص السلع.
وفي يناير، تسارع معدل التضخم السنوي إلى 48.7٪، وهو أعلى مستوى منذ تولي أردوغان السلطة قبل عقدين.
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