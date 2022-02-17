فاصلة منقوطة أو قوس؟!.. بانكوك باقية كما هي!

بعد تغيير يبدو أنه غير ضار في طريقة كتابة الاسم المحلي الرسمي، ما أثار موجة من التكهنات بأن اسم المدينة قد تم تغييره، أعلنت الجمعية الملكية في تايلاند، والمسؤولة عن المعايير الأكاديمية واللغوية، أن المتحدثين باللغة الإنجليزية وغيرهم ممن يستخدمون الأبجدية اللاتينية لن يضطروا إلى بدء ذكر العاصمة التايلاندية باسمها المحلي، كرونغ تيب ماها ناخون، والتخلي عن اسم "بانكوك" الأكثر شيوعا.

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وأتى هذا الإعلان بعدما بدأت التكهنات عندما وافق مجلس الوزراء الثلاثاء على اقتراح الجمعية الملكية بتغيير الطريقة التي سيتم بها الإشارة إلى العاصمة دوليا من "كرونغ تيب ماها ناخون؛ بانكوك" إلى "كرونغ تيب ماها ناخون "بانكوك".

وعندما سعى البعض إلى تفسير المعنى الكامن وراء تغيير الفاصلة المنقوطة إلى قوسين، وضع كثيرون وزنا كبيرا للتفسير المصاحب بأنه سينقح اسم العاصمة ويحتفظ بالاسم السابق بين قوسين.

"مدينة الملائكة الكبيرة"

يذكر أن العاصمة تعرف رسميا بالفعل باللغة التايلاندية باسم كرونغ تيب ماها ناخون، والتي تعني حرفيا "مدينة الملائكة الكبيرة"، ويختصرها معظم التايلانديين إلى كرونغ تيب فقط في محادثاتهم.

ومع تزايد التكهنات، أوضحت الجمعية الملكية، الأربعاء، في منشور على فيسبوك، أن توجيهاتها الجديدة كانت مجرد تغيير في طريقة الكتابة.

بينما أعلنت الوكالة الحكومية أيضا أنه يمكن كتابة الاسم الرسمي للعاصمة بالأبجدية اللاتينية على حد سواء مثل كرونغ تيب ماها ناخون وبانكوك"، وهو ما يهدئ مخاوف أي متحدث غير تايلاندي بشأن تبني الاسم الأكثر تعقيدا.