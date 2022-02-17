هكذ قتل بالدوين المصورة بالحادثة الشهيرة.. فيديو يتهم

رفعت عائلة المصورة السينمائية هالينا هتشينز، التي فقدت حياتها برصاص خاطئ أطلقه عليها الممثل الأميركي أليك بالدوين، أثناء تصوير فيلم "Rust" قبل أشهر، دعوى قبل يومين ضد النجم المعروف، بعد نشر فيديو يحاكي عن الواقعة بعض التفاصيل.

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فقد أظهر الفيديو بعض الأخطاء التي ارتكبها النجم المعروف وأدت بدورها لوقوع الحادث.

وقدر المقطع الذي نشرته بعض وسائل الاعلام الأميركية استخدام بالدوين لبندقية حقيقية دون داع، وعدم التحقق مما إذا كانت تحمل عيارا ناريا أما لا، وهو ما يدين تصرفه تماما.

ويعتبر هذا الفيديو الأول من نوعه الذي يحاكي الحادث ويخرج للعلن من طيات التحقيقات.

القتل الخطأ

يذكر أن محامي زوج هتشينز ماثيو وابنهما البالغ من العمر 9 سنوات، رفع دعوى ضد بالدوين ومنتجي الفيلم بتهمة القتل الخطأ.

ودعماً للدعوى، أنتجوا عرضاً مصوراً للظروف التي كانت محيطة بواقعة إطلاق النار تلك.

يذكر أن هتشينز قُتلت بالرصاص في أوكتوبر من العام الماضي كما أصيب المخرج جويل سوزا عندما أطلق عليهم مسدس بالدوين الرصاص أثناء بروفة في العمل.