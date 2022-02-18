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رئيس بيلاروسيا لأميركي سأله عن الغزو: إذا ماذا تفعل هنا؟!

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رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو (رويترز)
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو (رويترز)

رئيس بيلاروسيا لأميركي سأله عن الغزو: إذا ماذا تفعل هنا؟!

دبي - العربية.نت

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فاجأ الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، مراسل شبكة "سي إن إن" بجواب صادم وغريب بعدما سأله عن دعم بلاده لروسيا في الأزمة مع أوكرانيا.

فقد سأل مراسل الشبكة الأميركية عما إن كانت بيلاروسيا ستواصل دعم موسكو رغم تلقيها تهديداً أميركياً بعواقب وخيمة، إذا شن هجوم على أوكرانيا من أراضيها.

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ليرد لوكاشينكو قائلاً "هل ما زلت تعتقد أننا سنهاجم أوكرانيا من هنا، أم أنك تغلبت بالفعل على هذه العقبة الذهنية؟"، وفق مقطع مصور نشرته شبكة "سي إن إن".

في حين رد المراسل، "سيدي، الأمر لا يتعلق بما أؤمن به. هذا ما تقوله الولايات المتحدة وتؤكد أن هناك تهديداً حقيقياً للغاية بشن هجوم من الأراضي الروسية أو الأراضي البيلاروسية".

ماذا تفعل هنا؟

فأجابه لوكاشينكو بطريقة صادمة "إذا ماذا تفعل هنا، على بعد آلاف الكيلومترات؟ ماذا عن خبرائك في أوكرانيا؟ قواتك في بولندا، في ليتوانيا، ولاتفيا، وإستونيا؟ ما الذي يتوجب عليك فعله هنا على بعد آلاف الكيلومترات!".

أتى ذلك، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن تدريبات لقوات الردع الاستراتيجي ستجرى غدا بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيتم إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.

كما ستشارك في التدريبات القوات الجوية، والمنطقة العسكرية الجنوبية، وقوات الصواريخ الاستراتيجية، وأسطولا البحرين الشمالي والأسود.

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