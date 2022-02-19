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خلاف جديد.. هذا شرط هاري وميغان لزيارة بريطانيا

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الأمير هاري وزوجته ميغان - فرانس برس

خلاف جديد.. هذا شرط هاري وميغان لزيارة بريطانيا

الأمير أعرب عن استعداده لدفع مقابل مالي لتنفيذ شرطه

دبي - العربية.نت

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على الرغم من تأكيده على أن بريطانيا ستظل وطنه، إلا أن خلافاً كشف عنه محامو الأمير هاري حول ما إذا كان يمكنه الحصول على تأمين من قبل الشرطة البريطانية أثناء زياراته للمملكة قادماً من الولايات المتحدة، حيث يقيم.

ابنة الأمير هاري وزوجته تظهر في أول صورة مع شقيقها أرشي سوشيال ميديا ابنة الأمير هاري وزوجته تظهر في أول صورة مع شقيقها أرشي

فقد أوضحت الجلسة الأولى للنظر في الدعوى القضائية، التي تقدم بها الأمير ضد وزارة الداخلية البريطانية أمام المحكمة العليا، أنه لا يشعر بالأمان أثناء زياراته لوطنه، وسط التدابير المتخذة في الوقت الراهن، مطالباً بحماية.

كما أعرب عن استعداده لدفع مقابل مالي نظير توفير قوات شرطة لتأمينه هو وأفراد أسرته أثناء وجودهم في المملكة المتحدة.

هذا سبب العودة

في حين أفاد محامو الحكومة بأن عرض الأمير "غير ذي صلة" بكيفية اتخاذ المسؤولين القرارات الخاصة بأمن العائلة المالكة.

وأثناء الجلسة الأولى، قالت محامية الأمير هاري، فاطمة شهيد، إن صلته بالبلاد لا تزال قوية.

الأمير هاري وزوجته
الأمير هاري وزوجته

كما شددت على أن المدعي لا يشعر بالأمان عندما يكون في المملكة المتحدة، لكنه يريد العودة لرؤية عائلته وأصدقائه ومواصلة دعم الجمعيات القريبة جدا من قلبه، وفق تعبيره.

يشار إلى أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل كانا غادرا المملكة المتحدة عام 2020، واستقرا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، بحماية خاصة في الولايات المتحدة.

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