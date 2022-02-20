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فتاة مجهولة في طائرة إيلون ماسك.. من هي حبيبته الجديدة؟

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حبيبة ماسك الجديدة - "ديلي ميل"

فتاة مجهولة في طائرة إيلون ماسك.. من هي حبيبته الجديدة؟

انفصل عن زوجته المغنية الكندية غرايمز قبل خمسة أشهر

دبي - العربية.نت

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ظهر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، بصحبة فتاة مجهولة على متن طائرته الخاصة التي يبلغ سعرها 50 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد 5 أشهر من انفصاله عن زوجته.

إيلون ماسك
إيلون ماسك

وفي تقرير لموقع "ديلي ميل"، فقد ظهر الثنائي بعد هبوط الطائرة بمطار لوس أنجلوس مؤخراً، حيث ظهرا معاً أثناء النزول من الطائرة.

حبيبة ماسك الجديدة
حبيبة ماسك الجديدة

وتبين أن الفتاة هي ناتاشا باسيت البالغة من العمر 27 عامًا ، وقالت بحسب التقرير إنها وقعت في حب "عقل" الرجل البالغ من العمر 50 عامًا ، وليس رصيده المصرفي.

حبيبة ماسك الجديدة
حبيبة ماسك الجديدة

وأكد أصدقاؤها أنهما كانا يتواعدان بعد انفصاله عن زوجته.

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وستظهر الممثلة كأول صديقة لإلفيس بريسلي ديكسي لوك، في سيرة ذاتية عن حياة المغني الأسطوري. كما لعبت دور بريتني سبيرز في فيلم تلفزيوني.

ويشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أعلن الملياردير ومؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون ماسك، انفصاله عن شريكة حياته المغنية الكندية غرايمز، بعد علاقة دامت 3 سنوات، ولديهما ابن يبلغ من العمر سنة واحدة يدعى X AE A-Xii. وله خمسة أبناء من زوجته الأولى الكاتبة جوستين ماسك.

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