صمد يومين وسط النيران.. العثور على ناج داخل عبارة محترقة
فرق الإنقاذ اليونانية تعثر اليوم على راكب على قيد الحياة بعد حريق شب صباح الجمعة في عبارة كانت متجهة من اليونان إلى إيطاليا.. والبحث مستمر عن 11 مفقوداً آخرين.
عثر مسعفون يونانيون على راكب على قيد الحياة على متن عبارة شب فيها حريق أثناء إبحارها من اليونان إلى إيطاليا، حسب ما أعلنه مسؤول في وزارة الملاحة اليونانية اليوم الأحد.
وكان حرس الحدود اليوناني قد أنقذ 280 شخصاً من بين 292 من الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن العبارة يوروفيري أوليمبك التي ترفع علم إيطاليا عندما شب الحريق في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة وهي في طريقها من ميناء إيجومينيتسا اليوناني إلى ميناء رنديسي الإيطالي.
وتقول الشركة المشغلة للعبارة والسلطات اليونانية إن 11 شخصاً ما زالوا مفقودين، وهم من بلغاريا واليونان وتركيا وليتوانيا.
وقال حرس السواحل اليوناني إن المسعفين عثروا على الناجي وهو بيلاروسي الجنسية اليوم الأحد في مؤخرة العبارة أثناء قطرها إلى الشاطئ.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون اليوناني رجلاً يهبط على سلم من العبارة إلى قارب مربوط بها.
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