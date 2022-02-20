صمد يومين وسط النيران.. العثور على ناج داخل عبارة محترقة

عثر مسعفون يونانيون على راكب على قيد الحياة على متن عبارة شب فيها حريق أثناء إبحارها من اليونان إلى إيطاليا، حسب ما أعلنه مسؤول في وزارة الملاحة اليونانية اليوم الأحد.



محاولات إخماد الحريق في العبارة محاولات إخماد الحريق في العبارة

وكان حرس الحدود اليوناني قد أنقذ 280 شخصاً من بين 292 من الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن العبارة يوروفيري أوليمبك التي ترفع علم إيطاليا عندما شب الحريق في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة وهي في طريقها من ميناء إيجومينيتسا اليوناني إلى ميناء رنديسي الإيطالي.



ركاب أتراك تم غجلائهم من العبارة يتحضرون للعودة لبلادهم على متن عبارة أخرى سيدة تنتظر في ميناء يوناني أخبار عن أحد أقاربها المفقودين

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وتقول الشركة المشغلة للعبارة والسلطات اليونانية إن 11 شخصاً ما زالوا مفقودين، وهم من بلغاريا واليونان وتركيا وليتوانيا.

وقال حرس السواحل اليوناني إن المسعفين عثروا على الناجي وهو بيلاروسي الجنسية اليوم الأحد في مؤخرة العبارة أثناء قطرها إلى الشاطئ.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون اليوناني رجلاً يهبط على سلم من العبارة إلى قارب مربوط بها.