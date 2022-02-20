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فيديو.. احتراق 4000 سيارة فارهة في عرض المحيط الأطلسي

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فيديو.. احتراق 4000 سيارة فارهة في عرض المحيط الأطلسي

شب الحريق الأربعاء في السفينة "فليسيتي إيس" التي تحمل سيارات مختلفة، منها سيارات بورشه وأودي وبنتلي، قبالة جزر الأزور البرتغالية

لشبونة - رويترز

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يكافح رجال الإطفاء البرتغاليون لإخماد حريق شب يوم الأربعاء الماضي في سفينة تحمل آلاف السيارات الفارهة هجرها طاقمها قبالة ساحل جزر الأزور البرتغالية، ليس من الواضح متى سيتم السيطرة على النيران بحسب مسؤول محلي.

الدخان يتصاعد من السفينة فليسيتي إيس
الدخان يتصاعد من السفينة فليسيتي إيس

وكانت النار قد اشتعلت في السفينة "فليسيتي إيس" التي تحمل حوالي 4000 سيارة مختلفة، منها سيارات بورشه وأودي وبنتلي وبعضها سيارات كهربائية ببطاريات ليثيوم أيون، في عرض المحيط الأطلسي يوم الأربعاء.

وتم إجلاء أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 22 فرداً منها في اليوم نفسه.

آثار الحريق على السفينة
آثار الحريق على السفينة
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وقال خواو مينديز كابيكاس، رئيس أقرب ميناء في جزيرة فايال الأزورية، لوكالة "رويترز" مساء السبت إن التدخل لإخماد الحريق "يجب أن يحدث ببطء جداً" وإن الأمر سيستغرق وقتاً.

وأضاف أن بطاريات الليثيوم أيون في السيارات الكهربائية سبب في استمرار الحريق وأن معدات خاصة لإخماد نيرانها في الطريق إلى السفينة. ولم يتضح ما إذا كان الحريق شب بفعل هذه البطاريات.

ولم تؤكد شركة فولكسفاغن، صاحبة العلامات التجارية للسيارات، العدد الإجمالي للسيارات على ظهر السفينة.

الدخان يتصاعد من السفينة فليسيتي إيس
  • الدخان يتصاعد من السفينة فليسيتي إيس
  • الدخان يتصاعد من السفينة فليسيتي إيس
2 صور
الدخان يتصاعد من السفينة فليسيتي إيس
الدخان يتصاعد من السفينة فليسيتي إيس
الدخان يتصاعد من السفينة فليسيتي إيس
الدخان يتصاعد من السفينة فليسيتي إيس
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