فيروس كورونا
إصابة المغني الكندي جاستن بيبر بكورونا
تأجيل حفلته في لاس فيغاس
نقلت محطة "سي إن إن" يوم الأحد عن ممثل للمغني الكندي جاستن بيبر قوله، إن بيبر أصيب بحالة خفيفة من كوفيد-19.
وقال التقرير إنه كان من المقرر أن يحيي بيبر حفلة في إطار جولة عالمية في لاس فيغاس يوم الأحد، لكن الحفل تأجل بعد أن أثبتت الاختبارات إصابته بكوفيد-19.
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وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 421.72 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و251057.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
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