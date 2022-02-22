شاهد.. "رجل طائر" فوق متحف المستقبل بدبي

حلق "رجل طائر" في سماء دبي، منطلقاً من موقع متحف المستقبل وسط المدينة الإماراتية، ليوزع تذاكر مجانية على السكان والزوار وطلبة المدارس لزيارة "أجمل مبنى في العالم".

ويهدف المتحف من خلال تقديم تلك التذاكر إلى تحفيز مخيلة مختلف فئات المجتمع من كبار وأطفال، وتمكينهم من رسم تصورات مستقبل مجتمعات الغد الذكية.

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وجال البريطاني ريتشارد براوننغ، المعروف بلقب "الرجل الطائر" وهو مصمم البذلة الطائرة ومؤسس شركة Gravity Industries Ltd، في سماء دبي منفذا مجموعة من العروض الجوية خلال تحليقه، مرتدياً حلّة الطيران الفردي التي صممها واشتهر من خلالها عالمياً، والمكوّنة من 5 محرّكات نفّاثة توربينية مصغّرة تولّد حتى 1,050 حصانا بقوّة تصل حتى 120 ألف دورة في الدقيقة.

هذا وكانت المحطة الأولى للرجل الطائر على "برج بارك" في "داون تاون دبي"، حيث التقى عددا من زوار الموقع المميز، فيما وزع عليهم تذاكر الدخول للمتحف.

أما المحطة الثانية كفانت في إحدى مدارس إمارة دبي، حيث قام براوننغ بتوزيع تذاكر مجانية لمتحف المستقبل على الطلاب الذين احتفوا بالزائر المميز في جو من الدهشة والانبهار بقدرة الإنجازات العلمية على تحقيق المستحيل.

وبعد توديع الطلاب انطلق الشاب البريطاني إلى معلم بارز آخر في المدينة هو "عين دبي"، أكبر وأعلى عجلة مشاهدة في العالم، حيث حط وسط الزوار ، موزعاً عليهم تذاكر زيارة المتحف الذي سيكون واحداً من أبرز المعالم الجديدة التي تحتضنها دبي ويترقب العالم زيارتها والاطلاع على التجارب فيها.

إلى ذلك، أعرب براوننغ، الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2019 بعدما حلّق ببذلته بسرعة 135 كيلومترا في الساعة، عن سروره للمشاركة في افتتاح المعلم العلمي العالمي الجديد في دبي قائلا: "يشرفني أن أكون في دبي لدعم افتتاح متحف المستقبل. فمن الرائع أن أرى هذا المبنى المدهش الذي يحتفي بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والهندسة، وهي ذات القيم التي حلمنا بها وأنجزناها من خلال صنع هذه البذلة الطائرة التي تتحدى الجاذبية، وأنا واثق أن المتحف سيكون مصدر إلهام لملايين البشر الذين سيستمتعون بما يقدمه لهم".

يذكر أن متحف المستقبل سيفتح أبوابه في دبي للجمهور من مختلف أنحاء العالم اعتباراً من اليوم 22 فبراير/ شباط 2022.