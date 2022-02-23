فلاشباك.. مشروع لتوثيق الأحداث التاريخية بأسلوب معاصر

في الأشهر الأولى من عام 2020 انطلق مشروع "فلاشباك" وهو قناة لمحتوى ثقافي وهادف لتوثيق الأحداث التاريخية بأسلوب معاصر، ويتناول حقائق علمية، واجتماعية، وحتى سياسية.
كما يستعرض جوانب خفية ومثيرة، وزوايا فريدة لأحداث معروفة أو شخصيات مؤثرة، من خلال أنواع مختلفة من المحتوى مثل الفيديوهات الوثائقية الطويلة والقصيرة، وألبومات الصور، التي تسلط الضوء على قصص إنسانية وملهمة لأحداث غيرت مجرى التاريخ، أبطالها شخصيات مؤثرة في مجالات الأدب والعلوم والمجتمع والرياضة والسياسة والفن، قد يكون بعضها غير معروف.
كذلك تعمل على تفسير التاريخ من خلال سرد غني وتحليل عميق في محتوى مؤثر وجاذب، ليعيش المشاهد في قلب الحدث بتفاصيله.
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