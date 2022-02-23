سياسة لِس.. محتوى شبابي يشرح السياسة بأسلوب مبسط

مع بداية عام 2020 انطلق مشروع "سياسة لِس" وهو قناة لمحتوى شبابي وهادف يشرح السياسة بكل جوانبها، ويتناول كل ما يتعلق بها من مصطلحات وشخصيات وأحداث سياسية، محطات هامة غيرت مجرى التاريخ، نكبات وحروب قامت في الماضي البعيد والقريب وآثارها بعيدة المدى.

كل ذلك بروح عصرية، وأسلوب مبسط لفهم أعمق للأحداث وما يجري على مستوى العالم.

أيضاً في مجال الاقتصاد وتداعياته، عبر فيديوهات قصيرة تربط الحاضر بالماضي، وتوفر المعلومات القيمة، كما تعمل على تفسير الأحداث، وإزالة الغموض المحيط بأسرار السياسة، لتجيب عن التساؤلات، التي تدور في عقول الكثيرين، فهي تقدم للجيل المعاصر الفائدة والمتعة معاً بأسلوب مبتكر وجاذب عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي: يوتيوب، وفيسبوك، وإنستغرام، وتويتر.