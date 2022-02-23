سياسة لِس.. محتوى شبابي يشرح السياسة بأسلوب مبسط

مع بداية عام 2020 انطلق مشروع "سياسة لِس" وهو قناة لمحتوى شبابي وهادف يشرح السياسة بكل جوانبها، ويتناول كل ما يتعلق بها من مصطلحات وشخصيات وأحداث سياسية، محطات هامة غيرت مجرى التاريخ، نكبات وحروب قامت في الماضي البعيد والقريب وآثارها بعيدة المدى.
كل ذلك بروح عصرية، وأسلوب مبسط لفهم أعمق للأحداث وما يجري على مستوى العالم.
أيضاً في مجال الاقتصاد وتداعياته، عبر فيديوهات قصيرة تربط الحاضر بالماضي، وتوفر المعلومات القيمة، كما تعمل على تفسير الأحداث، وإزالة الغموض المحيط بأسرار السياسة، لتجيب عن التساؤلات، التي تدور في عقول الكثيرين، فهي تقدم للجيل المعاصر الفائدة والمتعة معاً بأسلوب مبتكر وجاذب عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي: يوتيوب، وفيسبوك، وإنستغرام، وتويتر.
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بسبب نفقة الأم.. مصري يعلق ابنه من السقف ويعذّبه بوحشيةشهدت قرية عياش المصرية بمحافظة الغربية، مأساة صادمة بعد قيام أب بتعذيب ابنه بطريقة وحشية، بسبب نفقة مالية لوالدته.وأظهر مقطع مصور الأب وهو يضرب ابنه ... مصر
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رئيس أوكرانيا: مستقبل الأمن الأوروبي سيتحدد في بلادنادعا الغرب وروسيا لتقديم ضمانات أمنية لبلاده العرب والعالم
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أميركا: سنعزل بوتين عن تكنولوجيا الغرب إذا صعّد بأوكرانياأكد نائب وزير الخزانة الأميركي والي أديمو، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يتسبب في المزيد من الضرر في أوكرانيا، مشيراً إلى أن ... أميركا