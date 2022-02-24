"طفل هتلر المدلل".. سخرية أوكرانية من بوتين

شبّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، الغزو الروسي لأوكرانيا بأفعال "ألمانيا النازية" خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال على "فيسبوك": "هاجمت روسيا أوكرانيا بجبن وبطريقة انتحارية كما فعلت ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية".

كما سخرت صفحة "أوكرانيا" على "تويتر"، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر نشر رسم كاريكاتيري، يظهره وكأنه "الطفل المدلل" للزعيم النازي إبان الحرب العالمية الثانية، أدولف هتلر.

وشارك الحساب الموثق على "تويتر" الرسم الكاريكاتيري، في ساعة مبكرة الخميس، وقال تعليقا إن "هذا الواقع والحقيقة الآن".

وتعرف الصفحة نفسها بأنها "الحساب الرسمي لأوكرانيا"، ويتابعها أكثر من نصف مليون مشترك.

من جهته، دعا الرئيس الأوكراني الروس إلى "الخروج" إلى الشوارع "للاحتجاج على هذه الحرب".

وقال الرئيس الأوكراني إن بلاده بصدد تشكيل تحالف "مناهض" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردا على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي عبر حسابه على "تويتر" أنه تحدث مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومستشار النمسا كارل نيهامر حول فرض عقوبات "ملموسة" على موسكو وتقديم مساعدات للجيش الأوكراني.

كما حضّ زيلينسكي الأوكرانيين على الانضمام إلى وحدات الدفاع عن الأراضي.

وقال: "ينبغي على أولئك الذين لديهم خبرة في القتال والقادرين على الانضمام إلى الدفاع عن أوكرانيا، التقدم إلى مراكز التجنيد في وزارة الداخلية".

وأطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، هجومًا على أوكرانيا فشنّ ضربات جوية، ودخلت قوات برية من كل الجوانب إلى الأراضي الأوكرانية.