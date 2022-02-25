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توقعات عائلة سمبسون تصح مجدداً مع هجوم روسيا على أوكرانيا

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من حلقة المسلسل التي تحدثت عن عودة الاتحاد السوفيتي

توقعات عائلة سمبسون تصح مجدداً مع هجوم روسيا على أوكرانيا

المسلسل الكرتوني الشهير توقع في حلقة تم بثها عام 1998 عودة إحياء الاتحاد السوفيتي وإعادة بناء جدار برلين

واشنطن - بندر الدوشي

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يتناقل مراراً رواد مواقع التواصل صوراً ولقطات قديمة من مسلسل "عائلة سمبسون" الكرتوني، ويقارنونها بأحداث يشهدها العالم حالياً، ليتوصلوا إلى خلاصة باتت شهيرة مفادها أن هذا المسلسل الشهير "تنبأ" قبل عدة سنوات بما يشهده العالم الآن.

ولم يسلم الهجوم الروسي على أوكرانيا من هذا الأمر، حيث تناقل رواد مواقع التواصل أجزاء من حلقة قديمة للمسلسل "تتنبأ" بدخول روسيا إلى أوكرانيا وبإعادة إحياء الاتحاد السوفيتي وببناء جدار برلين مجدداً، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وقارن مستخدمو موقع "تويتر" الصراع الدائر حالياً في أوكرانيا بحلقة بُثت في عام 1998 في سلسلة "سيمبسون" تحت عنوان سيمبسون تايد". في تلك الحلقة، دخل هومير (الشخصية الأبرز في المسلسل)، عن طريق الخطأ، إلى المياه الروسية وذلك خلال إجرائه تمريناً عسكرياً مستخدماً غواصة. هذا الأمر دفع الاتحاد السوفيتي، الذي كان قد "أعيد إحياؤه مؤخراً" في المسلسل، إلى نشر قوات ودبابات في الشوارع وإعادة بناء جدار برلين على الفور.

وتم تأكيد أوجه التشابه هذه من قبل مدير مسلسل "سيمبسون" Simpsons آل جين، الذي غرد قائلاً: "من المحزن جداً أن أقول إن هذا لم يكن من الصعب التنبؤ به".

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وتابع: "أكره أن أقول ذلك، لكنني ولدت في عام 1961، لذا فقد عشت 30 عاماً من حياتي في ظل شبح الاتحاد السوفيتي". وأوضح جان المزيد حول رأيه بما يحدث حالياً في أوكرانيا، حول قال في مقابلة مع "هوليوود ريبورتر": "لقد توقعنا أن الأمور سوف تسوء".

وتابع رسام الرسوم المتحركة المولود في ميشيغان: "العدوان التاريخي لا يختفي أبداً، وعليك أن تكون يقظاً للغاية. في عام 1998، عندما عرضنا هذا المقطع، ربما كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في ذروتها". وأضاف: "لكن منذ وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الحكم، أوضح الجميع تقريباً أن أشياء سيئة ستحدث".

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