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اختبر عقلك وتركيزك.. حاول الإجابة على هذه الخدع البصرية

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ألغاز وخدع بصرية
الخدع البصرية نقلاً عن موقع "بي سي ماغ" PCMag

اختبر عقلك وتركيزك.. حاول الإجابة على هذه الخدع البصرية

عادة ما تنتشر هذه الألغاز بمواقع التواصل الاجتماعي، ويتداولها الكثيرون في محاولة لاختبار قوة التركيز والملاحظة

العربية.نت

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تظهر بين الحين والآخر بعض الألغاز التي تعتمد على الخدع البصرية، والتي تنتشر بمواقع التواصل الاجتماعي، ويتداولها الكثيرون في محاولة لاختبار قوة التركيز والملاحظة.

ونشر موقع "بي سي ماغ" PCMag مجموعة من تلك الألغاز المعتمدة على الخدع البصرية، وننقل هنا أبرزها لقرائنا، وندعوهم لاختبار قوة إبصارهم وتركيزهم، ومحاولة الإجابة على تلك الألغاز التي تعتمد في أساسها على الخدع البصرية..

ويمكن للقراء الاطلاع على إجابات الألغاز في الأسفل.

1- أي الدائرتين البرتقاليتين أكبر؟

2- هل الخطوط العرضية متوازية؟

3- كيف ترى هذا الشكل الحلزوني؟

4- كم عدد أرجل هذا الفيل؟

الإجابة الأولى: الدائرتان البرتقاليتان متساويتان في الحجم.

الإجابة الثانية: الخطوط العرضية بين المربعات السوداء والبيضاء متوازية.

الإجابة الثالثة: لا يوجد شكل حلزوني، بل هي دوائر داخل بعضها البعض.

الإجابة الرابعة: الفيل لديه 4 أرجل.

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