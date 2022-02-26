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بين الحقيقة والخيال.. من هو "شبح كييف" الذي يستهدف مقاتلات روسيا؟

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مقاتلة أوكرانية
روسيا و أوكرانيا

بين الحقيقة والخيال.. من هو "شبح كييف" الذي يستهدف مقاتلات روسيا؟

السفير الأوكراني لدى الاتحاد الأوروبي: طيار حقق ستة انتصارات في يوم واحد في معارك جوية مع الروس

دبي - العربية.نت

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في أوقات الحروب والمآسي، يبحث العالم عن قصص بطولية لإحياء الأمل وبث روح المقاومة بداخلهم. وهذا ما يحصل في الحرب الروسية على أوكرانيا.

فقد انتشرت قصة طيار أوكراني "بطل" لقّب بـ"شبح كييف" ودارت حوله القصص كيف يطلق النار على الطائرات الروسية من السماء.

الشبح هو طيار مقاتل، زعمت تقارير غير مؤكدة أنه حتى الآن أسقط ست طائرات روسية.. فسارع الأوكرانيون إلى التهليل والتفاخر به على مواقع التواصل مظهرين دعمهم له حتى أصبح حديث البلاد.

وتزعم تقارير أن الطيار قد أسقط مجموعة متنوعة من الطائرات الروسية، منها طائرتان من طراز SU-35 ، وواحدة من طراز SU-27 ، وواحدة من طراز MiG 29 ، واثنتان من طراز SU-25.

وكتب السفير الأوكراني لدى الاتحاد الأوروبي، ميكولا توتشيتسكي، في تغريدة: "حقق طيار مقاتل أوكراني ستة انتصارات في يوم واحد في معارك جوية مع الروس. أطلق عليه لقب "شبح كييف". مثال آخر على استعداد الشعب الأوكراني للمقاومة. يجب أن يساعد العالم المتحضر في حماية حريتنا! ".

وكانت سماء العاصمة الأوكرانية كييف، شهدت الخميس، معركة جوية روسية أوكرانية حامية بين المقاتلات الروسية التي تغير على أهداف أوكرانية وسلاح الجو الأوكراني الذي يتصدى لها.

وكشف فيديو تداولته وسائل الإعلام العالمية المطاردة الجوية، فيما انتشرت أيضا مقاطع فيديو لمروحيات روسية أسقطتها الدفاعات الأوكرانية قرب كييف.

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، الخميس، إسقاط 5 طائرات روسية، بالإضافة إلى طائرة مروحية أخرى، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه القوات الروسية بمهاجمة أوكرانيا.

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