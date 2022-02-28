مفاجأة من مالك تشيلسي.. "سأساعد الأوكرانيين"

رغم فشل الجهود الدبلوماسية حتى الآن في الحد من الصراع بين وروسيا وأوكرانيا، دخل على خط الوساطات، اليوم الاثنين، رجل الأعمال الروسي ومالك نادي تشيلسي الإنجليزي، رومان أبراموفيتش.

فقد أوضحت متحدثة باسمه أنه وافق على المساعدة في التفاوض على إنهاء الصراع، بناء على طلب أوكراني.

مادة اعلانية

وقالت إن الجانب الأوكراني اتصل بأبراموفيتش للحصول على دعمه في التوصل إلى حل سلمي، مشيرة إلى أنه يحاول المساعدة منذ ذلك الحين.

تخلى عن إدارة النادي

وكان أبراموفيتش، أحد أقوى رجال الأعمال الروس، أعلن يوم السبت الماضي منح مجلس أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية مسؤولية إدارة النادي، وسط مطالبات متزايدة للحكومة البريطانية بمصادرة ملكية النادي ردا على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن عملية عسكرية في أوكرانيا.

كذلك، أضاف أن المؤسسة "في أفضل وضع لتتولى إدارة مصالح" النادي.

ولم يكشف أبراموفيتش أو تشيلسي عن سبب منح مسؤولية الإدارة للمؤسسة الخيرية.

رجل أعمال وثري

وأبراموفيتش يهودي ويحمل الجنسية الإسرائيلية وهو من بين أقوى رجال الأعمال الذين جمعوا ثروة هائلة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وحصل مؤخراً على الجنسية البرتغالية.



وكانت صحيفة "جيويش نيوز"‭‭‭ ‬‬‬البريطانية أول من نقلت نبأ قيامه بدور في المحادثات وقالت إن أوكرانيا تواصلت معه عبر شخصيات يهودية لطلب مساعدته في السعي لتحقيق السلام.

لكن لم يتضح على الفور الدور الذي يمكن أن يلعبه أبراموفيتش في المحادثات بين المسؤولين الروس والأوكرانيين والتي بدأت اليوم الاثنين على حدود بيلاروسيا.

وفي وقت سابق، قال مكتب الرئيس الأوكراني إن هدف بلاده من المحادثات يتمثل في التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا. ولم يذكر الكرملين صراحة ما هو هدفه من المحادثات.