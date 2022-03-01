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تجريد بوتين من الحزام الأسود في التايكوندو بسبب غزو أوكرانيا

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تجريد بوتين من الحزام الأسود في التايكوندو
روسيا و أوكرانيا

تجريد بوتين من الحزام الأسود في التايكوندو بسبب غزو أوكرانيا

الاتحاد الدولي للتايكوندو يستشهد بشعار اللعبة "السلام أغلى من الانتصار"

رويترز الرياضية

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أعلن الاتحاد الدولي للتايكوندو تجريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحزام الأسود الشرفي في اللعبة، بعد غزو بلاده أوكرانيا، في أحدث عقوبة من الرياضة الدولية.

واستشهد الاتحاد الدولي للتايكوندو بشعار اللعبة "السلام أغلى من الانتصار"، وأدان التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وقال "الهجمات الهمجية على أرواح الأبرياء" خالفت قيم الرياضة المرتبطة بالاحترام والتسامح.

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وقال الاتحاد الدولي في بيان "بخصوص هذا الأمر، قرر الاتحاد الدولي للتايكوندو سحب الحزام الأسود الشرفي المقدم إلى السيد فلاديمير بوتين في نوفمبر 2013". وأضاف الاتحاد أنه سيسير على خطى اللجنة الأولمبية الدولية في منع رفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في المسابقات.

وكان الاتحاد الدولي للجودو أعلن يوم الأحد إيقاف رئيسه الشرفي بوتين "في ظل استمرار الصراع العسكري في أوكرانيا".

وأعلنت جهات رياضية عديدة منها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) إيقاف المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في المسابقات المختلفة.

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