كاليفورنيا.. رجل يقتل أولاده الثلاثة بالرصاص ثم ينتحر

قالت الشرطة إن رجلا قتل بالرصاص أطفاله الثلاثة، جميعهم دون 15 عاما، ثم قتل نفسه يوم الاثنين في كنيسة بالقرب من سكرامنتو عاصمة كاليفورنيا.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة مقاطعة سكرامنتو للصحفيين إنه تم العثور على شخص خامس ميتا في مكان الحادث.

مادة اعلانية

وأظهرت لقطات مصورة من مكان الحادث وجودا مكثفا للشرطة خارج الكنيسة في منطقة آردن أركيد خارج حدود المدينة.