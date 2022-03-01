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كاليفورنيا.. رجل يقتل أولاده الثلاثة بالرصاص ثم ينتحر

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الشرطة الأميركية بموقع الحادث

كاليفورنيا.. رجل يقتل أولاده الثلاثة بالرصاص ثم ينتحر

شرطة مقاطعة سكرامنتو: تم العثور على شخص خامس ميتا في مكان الحادث

العربية.نت، رويترز

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قالت الشرطة إن رجلا قتل بالرصاص أطفاله الثلاثة، جميعهم دون 15 عاما، ثم قتل نفسه يوم الاثنين في كنيسة بالقرب من سكرامنتو عاصمة كاليفورنيا.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة مقاطعة سكرامنتو للصحفيين إنه تم العثور على شخص خامس ميتا في مكان الحادث.

وأظهرت لقطات مصورة من مكان الحادث وجودا مكثفا للشرطة خارج الكنيسة في منطقة آردن أركيد خارج حدود المدينة.

الشرطة الأميركية بموقع الحادث
الشرطة الأميركية بموقع الحادث
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