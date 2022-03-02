شاهد كيف قام مخترع التلفون بأول اتصال في التاريخ

المميز في 2022 بالذات، أنه عام لانتخابات مختلفة في عدد كبير من الدول، كما لمناسبات كثيرة ومختلفة أيضا، منها مرور 100 سنة في 4 نوفمبر 1922 على اكتشاف البريطاني Howard Carter لمقبرة توت عنغ أمون، وأيضا 200 عام على وفاة من عثر في منطقة دلتا النيل على "حجر رشيد" الذي تمر 200 عام أيضا على تفكيك العالم الفرنسي جان فرنسوا شامبليون لرموزه والتعرف منه إلى ألغاز اللغة الهيروغليفية.

وإحدى أهم مناسبات هذا العام الذي مرت فيه 70 سنة في 6 فبراير الماضي على اعتلاء اليزابيث الثانية عرش بريطانيا، اثنتان خاصتان بمن اخترع الهاتف وغيّر به العالم ومن فيه، وهو الاسكتلندي Alexander Graham Bell الذي تمر 175 سنة في 3 مارس اليوم على ولادته، كما 100 عام في 2 أغسطس المقبل على وفاته، معتلا بعمر 75 بتوابع مرض السكري.





الكسندر غراهام بل، مهندس ومخترع ومبتكر، اخترع التلفون، ربما لأن والدته كانت صماء كزوجته، وهو ما دفعه إلى درس حالات السمع وإجراء تجارب على أجهزة سمعية، حتى تمكن من التوصل إلى وسيلة يصل بها صوت شخص إلى آخر عن بعد، وفقا للوارد بسيرته، وفي الفيديو المعروض أعلاه نرى تمثيلا لكيف قام في 10 مارس 1876 بأول اتصال تلفوني في التاريخ.

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كان الكسندر غراهام بل في مختبره ذلك اليوم، حين اتصل وقال لأحدهم اسمه توماس واطسون: "مستر واطسون، تعال إلى هنا، أريد رؤيتك" إلا أن مساعده كان بعيدا في غرفة أخرى من المبنى، وبعد دقائق وصل السيد واطسون، ومن وقتها والتلفون يغيّر العالم كل يوم، بل في كل لحظة.