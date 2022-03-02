موسكو تهدد بحظر ويكيبيديا الروسية بسبب مقال عن عمليتها في أوكرانيا

قالت ويكيبيديا الروسية، وهي نسخة اللغة الروسية من ويكيبيديا، الثلاثاء، إن سلطات روسيا هددت بحظر الموقع باللغة الروسية بسبب مقال يشير إلى وفيات من المدنيين الأوكرانيين وكذلك من القوات الروسية التي دخلت أوكرانيا.

ونشرت في تغريدة صورة لإخطار من جهة تنظيم الاتصالات الروسية لإبلاغها بتهديد من جهات ادعاء بالدولة بحظر الموقع على خلفية مقال باللغة الروسية عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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ومن بين "المعلومات المنشورة بما يخالف القانون" التي تضمن الإخطار شكوى منها "تقارير عن وقوع عدد كبير من الضحايا بين أفراد الخدمة في الاتحاد الروسي، وكذلك السكان المدنيون في أوكرانيا، بمن فيهم الأطفال".

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن 136 مدنيا على الأقل بينهم 13 طفلا قتلوا منذ غزو روسيا لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

ولم تنشر روسيا أرقاما محددة للخسائر في صفوف جيشها، لكنها تقول إن خسائرها أقل بكثير من خسائر القوات الأوكرانية.

وتقول موسكو إنها تريد نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديد الذي تشكله على أمن روسيا.

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، يومها السابع، فيما تتصاعد الأمور على الأرض رغم ضغوطات الغرب على موسكو من خلال عقوبات اقتصادية موجعة، آخرها جاء من واشنطن، حيث تغلق أميركا مجالها الجوي بالكامل أمام الطيران الروسي، اليوم.