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تعليق لافت لصديق بوتين على الحرب في أوكرانيا

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ستيفن سيغال وفلاديمير بوتين خلال لقاء في موسكو (أرشيفية من فرانس برس)

تعليق لافت لصديق بوتين على الحرب في أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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في تعليق لافت، علق نجم السينما الأميركية، ستيفن سيغال، المعروف بصداقته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وقال سيغال، الذي يحمل الجنسيات الأميركية والروسية والصربية، إن "لدى معظمنا أصدقاء وعائلة في كل من روسيا وأوكرانيا".

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"حل إيجابي وسلمي"

كما صرح نجم هوليوود، البالغ من العمر 69 عاماً، لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية قبل أيام: "إنني أنظر للبلدين كعائلة واحدة، وأعتقد حقاً أن كياناً خارجياً ينفق مبالغ ضخمة بهدف إثارة الخلاف بين البلدين".

كذلك أضاف: "أدعو الله أن يتوصل البلدان إلى حل إيجابي وسلمي، يمكنهما من خلاله العيش معاً والازدهار معاً بسلام".

علاقة قوية

يشار إلى أن علاقة صداقة قوية تربط سيغال مع بوتين. وقد دافع الممثل الشهير كثيراً عن سياسات الرئيس الروسي، بما في ذلك ضم موسكو لشبه جزيرة القرم عام 2014، مما دفع كييف إلى اتخاذ قرار بمنعه من دخول أوكرانيا لمدة 5 سنوات.

إلى ذلك حصل سيغال على الجنسية الروسية في عام 2016، كما عينته موسكو عام 2018 مبعوثاً خاصاً للعلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، لوحظ أن سيغال كان زائراً منتظماً لروسيا، ورافق بوتين في العديد من فعاليات فنون الدفاع عن النفس التي يجيدها الرئيس الروسي.

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