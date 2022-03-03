MBC تستثمر في الطاقات السعودية وتضع المنطقة على خريطة الإنتاج العالمي

تكرّس "استوديوهات MBC" الاستثمار في الطاقات البشرية والبنى التحتية السعودية واضعة المنطقة بمجملها على خارطة الإنتاجات العالمية.

وبعد انتهائها مؤخراً من تصوير الفيلم العالمي "Desert Warrior – محارب الصحراء" من بطولة النجم العالمي أنتوني ماكي والسعودية البريطانية آيشا هارت في مدينتي نيوم وتبوك السعوديتين ليُعرض لاحقاً في دور العرض هذا العام، يأتي اليوم تصوير الفيلم الهوليوودي الجديد "قندهار"، من بطولة النجم جيرارد باتلر، في منطقة العلا ومدينة جدة في المملكة العربية السعودية ليتابع خطة MBC ويكرّس جهودها الإنتاجية في صناعة أعمال سينمائية محلية وعالمية تتخذ من المملكة العربية السعودية منطلقاً لها.



الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم في موقع تصوير محارب الصحراء الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم في موقع تصوير محارب الصحراء

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كما يحمل الفيلم الجديد "قندهار" توقيع المخرج ريك رومان ووه، ويشارك في إنتاجه إلى جانب "استوديوهات MBC"، شركة Capstone Entertainment Group التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، فيما شاركت في إنتاج فيلم "محارب الصحراء – Desert Warrior" شركتا JB Pictures وAGC Studios وحمل توقيع المخرج البريطاني روبرت وايات.

أهميتها في المملكة

من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" على أهمية هذه المشاريع الإنتاجية في المملكة لتنطلق منها إلى العالم بأسره، مما يسهم في إبراز الموقع الرائد للسعودية، ويُكرّس دورها المحوري على صعيد القطاعات الحيوية في المنطقة.

وتابع الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم: "أتوجه بالشكر لمدينة نيوم على الدعم الكبير، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وغيرهما من المدن والمناطق التي تحتضن وتدعم إنتاجاتنا العالمية في قلب السعودية".



الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم في موقع تصوير محارب الصحراء من موقع تصوير "قندهار"

فرضت نفسها كحاضن للإنتاجات

كما أضاف أنه "في وقت أوقفت فيه كبرى استوديوهات هوليوود التصوير وعمليات الإنتاج في معظم دول العالم بسبب الحالة التي أوجدها فيروس كورونا ومستجداته، تمكنت السعودية من فرض نفسها كحاضن للإنتاجات الدرامية والسينمائية العالمية الكبرى، وحرصت على توفير كل ما يحتاجه هذا القطاع الحيوي من بنية تحتية وفوقية، وأطقم بشرية، وتسهيلات لوجستية، ودعم غير محدود، في موازاة الرعاية والمتابعة الصحية لتوفير شروط إنتاجية آمنة تتيح جذب الاستثمارات العالمية ضمن هذا القطاع الحيوي".



من موقع تصوير "قندهار" من موقع تصوير "محارب الصحراء"

كذلك ختم قائلاً: "لدينا دعم مطلق من مختلف الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الثقافة وهيئة الأفلام في السعودية، لنتمكن من تكريس جهود MBC وخبرتها الإنتاجية الطويلة في صناعة أفلام ضخمة عابرة للحدود".



وفيما تتعاون استوديوهات MBC من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى دور الإنتاج في هولييود والعالم لإنتاج مشاريع سينمائية كفيلمَي "محارب الصحراء" و"قندهار" الحاليين وغيرهما الكثير من الأعمال القادمة قريباً، يجري استثمار ذلك محلياً من خلال خلق فرص عمل، وإشغال للمرافق، وتدريب لمواهب وطاقات سعودية شابة في مختلف مفاصل العملية الإنتاجية.



من موقع تصوير "محارب الصحراء" من موقع تصوير "محارب الصحراء"

فرص عمل لأكثر 850 شخصاً

على سبيل المثال وفّر فيلما "محارب الصحراء Desert Warrior" و"قندهار" فرص عمل لأكثر من 850 فرداً من التقنيين والفنيين المحليين في المملكة خلال فترة التصوير، إلى جانب المئات من الأدوار المساندة والثانوية والمساعدة التي شارك فيها ممثلون سعوديون فاق عددهم الـ 425 سعودياً.



من موقع تصوير "محارب الصحراء" من موقع تصوير "محارب الصحراء"

وعلى صعيد الشركات المتعاقدة، تم تعيين نحو 214 شركة سعودية ومحلية متعاقدة لإنجاز أعمال فنية وتقنية ولوجستية وغيرها في الفيلمين.

في موازاة ذلك بلغت إشغالات السكن لأطقم العاملين في الفيلمين 32 فندقاً بين نيوم وتبوك والعلا وجدة والرياض، إضافة إلى عشرات الوحدات السكنية الفندقية والمفروشة، كل ذلك إلى جانب توفير المئات من فرص العمل لمقيمين محليين جرى التعاقد معهم يومياً من قبل الموردين.