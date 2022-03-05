بقي لساعات بغرفته دون رعاية صحية.. هكذا مات ستالين!

جوزيف ستالين حكم الاتحاد السوفيتي بقبضة من حديد لنحو ربع قرن وتسبب في مقتل ما يزيد عن 20 مليون شخص.

يوم 5 آذار/مارس 1953، بلغت فترة حكم جوزيف ستالين للاتحاد السوفيتي نهايتها تزامنا مع وفاة الأخير عن عمر يناهز 74 عاما.

مادة اعلانية

فعلى مدار ربع قرن، حكم جوزيف ستالين، الملقب بالرجل الحديدي والأب الصغير للشعوب، الاتحاد السوفيتي بقبضة من حديد ولم يتردد في التخلص من أعدائه السياسيين المحتملين والرافضين لسياسته إما عن طريق إعدامهم أو إرسالهم لمراكز العمل القسري بالمناطق النائية من البلاد.

وأثناء عهد ستالين، مرت الجمهوريات التي كوّنت الاتحاد السوفيتي بإحدى أكثر الفترات الدموية بتاريخها حيث أسفرت سياسة الرجل الحديدي عن وفاة ما لا يقل عن 20 مليون شخص.

تدخين.. وجلطة دماغية

إلى ذلك، بدأت صحة جوزيف ستالين في التدهور منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حيث عانى الأخير من التصلب العصيدي، المصنف كأحد أنماط تصلب الشرايين، بسبب التدخين. وأثناء موكب يوم النصر بموسكو عام 1945، تعرض جوزيف ستالين لجلطة دماغية خفيفة أثارت قلق رفاقه الحاضرين. وبحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، عانى القائد السوفيتي من نوبات قلبية أجبرته لوهلة على الابتعاد عن مكتبه وأخذ قسط من الراحة.

يوم 28 شباط/فبراير 1953، تواجد جوزيف ستالين بمسرح البلشوي (Bolshoi) بموسكو لمتابعة عرض باليه بحيرة البجع. وقبل نهاية العرض بفترة وجيزة، فضّل ستالين مغادرة المسرح للقاء عدد من رفاقه. فعلى حسب رواية نيكيتا خروتشوف (Nikita Khrushchev)، استدعى ستالين كلا من مالينكوف وبيريا وبولغانين وخروتشوف لمناقشة عدد من القضايا وشرب الكحول.

ومع نهاية لقائه مع رفاقه، توجّه جوزيف ستالين لغرفته في حدود الساعة الرابعة صباحا وأمر حراسه بعدم إزعاجه وطرق باب غرفته لحين سماع صوته وهو يستيقظ من النوم.

إلى ذلك، قضى ستالين كامل يوم 1 آذار/مارس داخل غرفته دون أن يصدر أي صوت مثيرا بذلك قلق حراسه ومساعدوه الذين تخوّفوا من ردة فعله في حال فتحهم للباب. وفي حدود الساعة الحادية عشرة مساء من نفس اليوم، دخلت إحدى الخادمات غرفة ستالين لتتفاجأ به ملقى على الأرض مرتديا ثياب النوم وفاقدا للوعي.

وفاة ستالين

على مدار ساعات، تخوّف الحاضرون من الاقتراب من ستالين وطلب مساعدة الأطباء. وفي حدود الساعة السابعة صباحا من اليوم التالي، حلّ لافرينتي بيريا (Lavrentiy Beria) على عين المكان مرفوقا بعدد من الأطباء الذين فحصوا ستالين وتحدّثوا عن إصابته بسكتة دماغية نزفية تزامنا مع معاناته من ارتفاع شديد لضغط الدم وخزل شقي. وعلى مدار اليومين التاليين، قدّم الأطباء العديد من الأدوية للرجل الحديدي الذي ظل فاقدا للوعي قبل أن يفارق الحياة في حدود الساعة التاسعة وخمسين دقيقة مساء يوم 5 آذار/مارس 1953.

خلال السنوات التي تلت رحيل ستالين، ظهرت العديد من القصص حول إمكانية تسميمه من قبل رفاقه السياسيين من أمثال مولوتوف وبيريا.

صباح يوم 6 آذار/مارس 1953، أعلن المسؤولون السوفيت للعالم وفاة جوزيف ستالين. وفي الأثناء، أثار هذا الخبر ردود فعل متضاربة. فبينما عبّر البعض عن سعادتهم لرحيله مؤكدين على بداية عهد جديد أقل دموية من السابق متفائلين بإمكانية نهاية الحرب الباردة، عبّر آخرون عن عميق حزنهم ووصفوا ستالين بمنقذ أوروبا والعالم من النازية.

وعقب تشريحها، نقلت جثة ستالين لتحنّط وتعرض على عامة الناس، الذين تجمهروا لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، لمدة 3 أيام بقاعة الأعمدة في مجلس النقابات.

يوم 9 آذار/مارس، نقلت الجثة نحو الساحة الحمراء قبل أن تدفن بضريح لينين. إلى ذلك، شهدت الجنازة عمليات تدافع بين الحاضرين أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص. أثناء دفن جثة ستالين، شهد الاتحاد السوفيتي لحظة صمت كما دقت أجراس الكرملين ودوت صفارات الإنذار بالبلاد.