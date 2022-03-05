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فيديو مرعب.. ثور هائج يهاجم الجمهور في مسابقة ويصيب 15

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لحظة هجوم الثور على الجمهور في منصة المتفرجين

فيديو مرعب.. ثور هائج يهاجم الجمهور في مسابقة ويصيب 15

دبي - العربية.نت

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في فيديو مرعب، أصيب 15 شخصا في المكسيك، بعدما هاجم ثور هائج الجمهور في منصة المتفرجين.

ووقعت الحادثة في بلدة تيريبيتيو ببلدية موريليا بولاية ميتشواكان المكسيكية، والتي كانت تستضيف مسابقة "غاربيو".

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كما يظهر في الفيديو ثور كبير الحجم يصطدم بالسياج المعدني المحيط بساحة النزال، مطيحا بالمتسابق الذي يركبه.

وتوجه الثور الهائج لمنطقة كبار الشخصيات مهاجما الجمهور فيها، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت الفيديو الذي وضع عليه "يوتيوب" تقييدا للوصول بحسب الفئة العمرية.

وقالت تقارير محلية إن 15 شخصا تعرضوا لإصابات خطيرة، وعولج عدد منهم في مكان المسابقة، بين نقل بعضهم للمستشفيات القريبة.

وأرجع عدد من الجمهور وقوع الحادثة إلى استهتار المنظمين بمعايير السلامة والأمان الخاصة بمثل هذه المسابقات، قائلين إن الأسوار والحواجز لم تكن متينة.

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