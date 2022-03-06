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اختبر قوة تركيزك.. حدد عدد الدوائر الثابتة والمتحركة

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الصورة نقلاً عن موقع "كرياتيف بلوك" Creativebloq.com

اختبر قوة تركيزك.. حدد عدد الدوائر الثابتة والمتحركة

تنتشر تلك الصور والاختبارات على مواقع التواصل بكثرة، حيث يتم التفاعل معها بالإجابات والتعليقات

العربية.نت

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مع انتشار الاختبارات التي تعتمد على الخدع البصرية، تبرز كل حين مجموعة من الصور التي تخدع العين وتجعلك تتصور شيئاً على عكس الحقيقة تماماً.

وتنتشر تلك الصور والاختبارات على مواقع التواصل بكثرة، حيث يتم التفاعل معها بالإجابات والتعليقات.

ومن تلك الاختبارات، التي تعتمد على الخداع البصري، هذه الصورة التي تحتوي على عدد من الدوائر، والمنشورة عبر موقع "كرياتيف بلوك" Creativebloq.com، حيث تتخيل لأول وهلة أن الدوائر متحركة، إلا أن الحقيقة هي أن الدوائر ثابتة ولا تتحرك. ولكن طريقة تصميمها تظهرها وكأنها متحركة.

ولكي تتأكد، حاول التركيز على دائرة واحدة فقط، وسوف تكتشف أنها ثابتة ولا تدور.

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