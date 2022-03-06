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اختبر قوة ملاحظتك.. ما الكلمات المخفية في الدوائر المزركشة؟

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اختبر قوة ملاحظتك

اختبر قوة ملاحظتك.. ما الكلمات المخفية في الدوائر المزركشة؟

الكثيرون لم يحرزوا أكثر من 2/4 من هذا الاختبار الذي يحتاج لتركيز وقوة ملاحظة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تنتشر هذه الأيام العديد من الألغاز التي تعتمد على الخدع البصرية، وتنتشر بالأخص على مواقع التواصل الاجتماعي. وعادة ما تجلب مثل تلك الألغاز العديد من التجاوب من قبل المتابعين، في محاولة لاختبار القدرات البصرية الشخصية.

وفي هذا السياق.. هل تعتقد أنك تمتلك رؤية قوية؟

هذا الاختبار قد يغير رأيك..

الصورتان الأولى والثانية
الصورتان الأولى والثانية

ما الكلمتان المكتوبتان في الصورتين الأولى والثانية؟

الصورتان الثالثة والرابعة
الصورتان الثالثة والرابعة

وما الكلمتان المكتوبتان في الصورتين الثالثة والرابعة؟

الكثيرون لم يحرزوا أكثر من 2/4 من هذا الاختبار الذي يحتاج لتركيز وقوة ملاحظة. وقد نُشر شيء مماثل بصحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، إلا أن 50% فقط من المشاركين توصلوا للإجابات الصحيحة.

اختبر عقلك وتركيزك.. حاول الإجابة على هذه الخدع البصرية الأخيرة اختبر عقلك وتركيزك.. حاول الإجابة على هذه الخدع البصرية
انظر للصورة جيداً واختبر دقة نظرك.. ما هي الأرقام في هذا اللغز؟ الأخيرة انظر للصورة جيداً واختبر دقة نظرك.. ما هي الأرقام في هذا اللغز؟

جرب حظك الآن، وستجد الإجابات في الأسفل.

ويمكنك الإجابة وكتابة نتيجة الاختبار في "التعليقات".

حظ سعيد.

الإجابات هي:

الصورة الأولى تحمل الكلمتين "سلام" و"ضحك".

الصورة الثانية تحمل الكلمتين "زهور" و"حب".

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