اختبر قوة ملاحظتك.. ما الكلمات المخفية في الدوائر المزركشة؟

تنتشر هذه الأيام العديد من الألغاز التي تعتمد على الخدع البصرية، وتنتشر بالأخص على مواقع التواصل الاجتماعي. وعادة ما تجلب مثل تلك الألغاز العديد من التجاوب من قبل المتابعين، في محاولة لاختبار القدرات البصرية الشخصية.

وفي هذا السياق.. هل تعتقد أنك تمتلك رؤية قوية؟

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هذا الاختبار قد يغير رأيك..

ما الكلمتان المكتوبتان في الصورتين الأولى والثانية؟

وما الكلمتان المكتوبتان في الصورتين الثالثة والرابعة؟

الكثيرون لم يحرزوا أكثر من 2/4 من هذا الاختبار الذي يحتاج لتركيز وقوة ملاحظة. وقد نُشر شيء مماثل بصحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، إلا أن 50% فقط من المشاركين توصلوا للإجابات الصحيحة.

جرب حظك الآن، وستجد الإجابات في الأسفل.

ويمكنك الإجابة وكتابة نتيجة الاختبار في "التعليقات".

حظ سعيد.

الإجابات هي:

الصورة الأولى تحمل الكلمتين "سلام" و"ضحك".

الصورة الثانية تحمل الكلمتين "زهور" و"حب".