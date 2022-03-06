التفاصيل الكاملة لجريمة قتل عائلة كويتية

مثّل متهم هندي جريمة قتلِ عائلة كويتية بأكملها من ثلاث أفراد: الأم والأب وابنتهما، أمام وكيل النيابة في مسرح الجريمة بمنزل العائلة المغدورة، منذ صباح يوم الأحد إلى المساء.

الجريمة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ٣ أيام، بعد ورود بلاغ الى وزارة الداخلية. وبحسب تسريبات من التحقيقات، الجريمة وقعت الساعة الخامسة والنصف فجرًا يوم ٢٥ فبراير الماضي.

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بدايةً، ألقت وزارة الداخلية القبض على العاملة المنزلية التي كانت تعمل لدى العائلة بنظام الساعات كأول مشتبه به مع ثلاثة مشتبه بهم آخرين للتحقيق معهم حول وجودهم في منزل العائلة المغدورة قبل يوم من وقوع الجريمة.

ولكن بعد يوم كامل من التحقيقات والتحريات استبعدت الداخلية شروع العاملة بالقتل، وكثفت التحريات التحقيقات وجمعت خيوط الجريمة بمساعدة الجيران والكاميرات التي كانت موجودة خارج منزلهم، إلى أن ظهر الشخص الذي تسلل إلى منزل العائلة المغدورة ليقطع التيار الكهربائي وينفذ جريمته بنحرهم جميعا على خلفية عدم سداد مبلغ مالي له.

رجال قطاع الأمن الجنائي تمكنوا من نصب كمين محكم للجاني، وألقوا القبض عليه في منطقة الصليبية الواقعة في محافظة الفروانية خلال٣ أيام، ليتبين أنه رجل من الجنسية الهندية، قام بقتل الأسرة بعد قطع التيار الكهربائي من المنزل كي لا يشعر أحدًا بوقوع الجريمة في وضح النهار.

الجاني مثّل جريمته في موقع الجريمة، وكان يحمل كيسًا به ملابس جديدة ليتمكن من الخروج من المنزل دون أن يكون ملطخًا بالدماء، كما سرق مبلغًا من المال وبعضًا من الذهب الموجود في المنزل قبل هروبه.

تمثيل الجريمة كان بحضور وكيل النيابة لتسجيل الحادثة وتوثيقها ومعرفة تفاصيل ودواعي ارتكابها، وبعد الانتهاء منها بقي الجاني قيد الحجز إلى أن يتم الحكم عليه.