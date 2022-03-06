شاهد "ستينغر" الأميركي يطارد هليكوبتر روسية بأوكرانيا ويدمرها  

ظهر صاروخ أوكراني، طراز Stinger الأميركي الصنع، في فيديو بثته وزارة الدفاع الأوكرانية بحسابها "التويتري" أمس السبت، وهو يمضي كالأفعى إلى هليكوبتر روسية، رصدها رادار محلي عند دخولها الجو الأوكراني، وبثانية واحدة "كوّمها" على الأرض مشتعلة بالنار.

ونشرت الوزارة "تغريدة" مع الفيديو البالغة مدته نصف دقيقة، قالت فيها: "هكذا يموت المحتلون الروس. هذه المرة في طائرة هليكوبتر. المجد لأوكرانيا والمدافعين عنها.. معا لتحقيق النصر" وهو ما ظهر من ترجمة "غوغلية" قامت بها "العربية.نت" للتغريدة التي لم تجد فيها نوع الهيكوبتر، ولا نوع الصاروخ الذي أتى عليها بالكامل، وجعلها كأنها لم تكن.

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إلا أن عددا ممن كتبوا 650 تعليقا على الفيديو، أكدوا بأنه "ستينغر" الأميركي، فقد بدا أن بعضهم على معرفة به، ووصفوه بأنه أرض- جو، أسرع من الصوت، ويعمل بالأشعة تحت الحمراء لحبس الحرارة المنبعثة من محرك جسم محلق على ارتفاع يقل عن 3000 متر، وبلمح البصر ينطلق نحوه ويرديه برأس متفجر وزنه 3 كيلوغرامات.

وكانت الولايات المتحدة، وافقت عند بدء الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولأول مرة، على شحن سريع لكميات من "ستينغر" المحمول عادة على الكتف، لدعم محاولات القوات الأوكرانية احتواء تقدم القوات الروسية، في صفقة وافق عليها البيت الأبيض، وبثت الوكالات خبرها، مرفقا بأهم مواصفات الصاروخ البالغ مداه 5 كيلومترات، أهمها أن وزنه 15 كلغ، وطوله 1.52 متر وقطره 70 ملم، وسرعته 2400 كيلومتر بالساعة.