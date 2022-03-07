انتظر لا تذهب للتعليقات.. قد تمكث ساعات لمعرفة أين توجد كلمة "NENE"
%90 ممن شاهدوا الأحجية فشلوا في العثور عليها.. وقد يستغرق الأمر منك ثواني فقط لفهم اللغز إذا فكرت بطريقة مختلفة
تحتوي الصورة الموجودة على عشرات الكلمات من كلمة "NENA" باللون الأزرق على خلفية فاتحة مع مفاجأة تحتاج لتركيز قوي ومهارة لاستخراج كلمة "NENE".
وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو سهلاً، فإن هذا اللغز يتطلب نظرة حادة، حيث يتعين عليك العثور على الموقع الدقيق للكلمة في أقصر وقت لا يتجاوز 5 ثوان كحد أقصى.
وفي البداية قد يبدو الأمر بسيطًا للغاية وستفكر بالطريقة التقليدية للعثور على الكلمة، ولكن في الحقيقة عليك أن تفكر بطريقة مختلفة لأنها قد تكون موجودة في الصورة كاملة وليست في كلمة واحدة.
قد يستغرق الأمر منك ثواني فقط لفهم اللغز إذا فكرت بطريقة مختلفة، أما إذا فكرت بالطريقة التقليدية فستحتاج لساعات للعثور على الكلمة التي فشل 90% ممن شاهدوا الأحجية في العثور عليها.
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