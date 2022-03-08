دي كابريو تبرع بـ10 ملايين دولار لأوكرانيا لأن جدته ولدت فيها 

تبرع الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو بمبلغ 10 ملايين دولار لأوكرانيا، لأن جدته هيلينا ولدت فيها، وبالذات في مدينة Odessa بالجنوب الأوكراني، ومنها انتقلت في 1917 إلى ألمانيا. أما التبرع، فقدمه دي كابريو إلى صندوق دولي معروف باسم Visegrad الناشط بتعزيز التنمية في أوروبا الشرقية، وفقاً لما ذكر موقع Polish News الإنجليزي اللغة ببولندا.

ذكر الموقع أيضاً، أن الممثل نشأ وترعرع على يد والدته Irmelin كما على يد جدته، اللتين ظهرتا معه في عدد من العروض الأولية لبعض أفلامه، ومنها "الرجل ذو القناع الحديدي" كما "تايتنك" الشهير.

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أما التبرع، فهو للمساهمة بصندوق لإيواء اللاجئين الأوكرانيين، تنشط فيه ممثلة أوكرانية أبصرت النور في 1983 بمدينة Chernivtsi في الجنوب الأوكراني أيضاً، هي Mila Kunis التي انتقلت في 1991 إلى الولايات المتحدة، ويتعاون معها زوجها Ashton Kutcher لجمع تبرعات تصل إلى 30 مليوناً من الدولارات.