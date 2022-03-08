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شاهد بايدن بربطة عنق تمثل علم أوكرانيا يفرض حظر النفط الروسي

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شاهد بايدن بربطة عنق تمثل علم أوكرانيا يفرض حظر النفط الروسي

لندن - العربية.نت 

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ظهر الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء بربطة عنق تمثل علم أوكرانيا بلونيه، حين تحدث وأعلن فرض الولايات المتحدة حظراً على واردات النفط والغاز الروسيين، والتنسيق مع الجانب الأوروبي بشأن العقوبات على روسيا في قطاع الطاقة، والانتقال إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة.

والعلم الأوكراني الذي تم اعتماده في العشرينات وأعيد استخدامه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في 18 سبتمبر 1991 بتشريع قانوني جديد من البرلمان الأوكراني، هو من لونين متساويين: الأعلى أزرق، ويعكس لون السماء، والثاني أصفر، يمثل لون سنابل القمح، وهو أهم إنتاج زراعي في أوكرانيا.

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