بعد عطل بالمحرك.. هبوط اضطراري لطائرة ترمب

تعرضت طائرة تقل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى عطل في المحرك في وقت متأخر من مساء السبت فوق خليج المكسيك، مما اضطر الطيار للهبوط اضطراريا في نيو أورليانز بعد وقت قصير من إقلاعها من المدينة.
فقد أُجبرت الطائرة التي تقل ترمب على العودة فورا إلى المطار وهبطت بشكل مفاجئ في لويزيانا قبل الساعة 11 مساءً بقليل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الواقعة، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الأربعاء.
وكانت الطائرة تحاول نقل ترمب إلى منزله في منتجع Mar-a-Lago في بالم بيتش، بفلوريدا، من فندق "فور سيزونز" في نيو أورلينز، حيث تحدث إلى بعض كبار المتبرعين للحفل في حدث خاص.
وأبلغ عن الحادث لأول مرة من قبل صحيفة "بوليتيكو" فيما امتنع متحدث باسم ترمب عن التعليق، وفق الصحيفة.
وكانت الرحلة قطعت ما يقرب من 75 ميلا بعد الإقلاع من مطار نيو أورلينز ليكفرونت، ووصلت إلى ارتفاع حوالي 28000 قدم قبل أن تستدير، وفقا لبيانات التتبع من ADSBexchange.com.
كذلك، أوضحت الصحيفة أن الرحلة كانت تقل حاشية من عملاء الخدمة السرية وموظفي الدعم الآخرين وترمب وبعض مستشاريه.
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