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بـ 3.1 مليار دولار.. رجل أعمال غاني يعرض شراء تشيلسي

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رجل الأعمال الغاني تشيلسي
رجل الأعمال الغاني بيرنارد أنتوي

بـ 3.1 مليار دولار.. رجل أعمال غاني يعرض شراء تشيلسي

دبي - العربية.نت

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أفادت تقارير إعلامية بتقدم رجل الأعمال الغاني بيرنارد أنتوي بعرض لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي، مقابل 3.1 مليار دولار.

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وكان رجل الأعمال المصري لطفي منصور نفى رغبته في شراء نادي تشيلسي، كما انسحب من السباق أيضًا جيم راتكليف، أغنى رجل في بريطانيا، حيث يواجه أبراموفيتش الاضطرار إلى خفض سعره البالغ 3 مليارات جنيه إسترليني الذي يشترط الحصول عليه لبيع النادي اللندني.

يأتي هذا، بعد إعلان الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي اللندني عزمه بيع ناديه بعد نحو 19 عاما من امتلاكه.

وقال أبراموفيتش في بيان على الموقع الإلكتروني للنادي إنه اتخذ “قرارا صعبا للغاية ومؤلما“. وأوضح أن صفقة البيع سيتم التبرع بها لضحايا الحرب في أوكرانيا.

ويُعتقد أن أبراموفيتش تربطه علاقات وثيقة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو أمر ينفيه مالك تشيلسي.

فيما طالب كثيرون في بريطانيا بفرض عقوبات على الملياردير الشهير بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

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