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محمد صلاح يعد: سأسجل 3 أهداف في المباراة المقبلة

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خاص العربية.نت العربية نت محمد صلاح

محمد صلاح يعد: سأسجل 3 أهداف في المباراة المقبلة

دبي - العربية.نت

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بعد هزيمة ليفربول، علق نجم كرة القدم المصري محمد صلاح على إهداره فرصتين أمام إنتر ميلان 0-1 مساء أمس الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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وقال في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "لقد كانت مباراة صعبة، كانوا جيدين للغاية في مباراة الذهاب، وقد عانينا في البداية، الشيء لكن الأهم أننا تأهلنا، ونأمل أن نكون أفضل في المباراة المقبلة".

كما أضاف: "كرتي اصطدمت بالقائم مرتين، لكن لا بأس! ربما في المباراة المقبلة سأسجل ثلاثة أهداف!:. وتابع قائلا " لا أهتم بذلك كثيرا طالما أن الفريق تأهل"

كذلك اعتبر ان تلك الخسارة قد تدفع الفريق لإبى بذل مجهود أكبر في المباريات التالية، مضيفا "ربما بالغنا قليلا في الثقة".

إلى ذلك، أردف:" هذه مباراة جيدة للتعلم منها، من المهم دائما الفوز ولكن في بعض الأحيان تفوتك الفرص، يمكن أن يحدث ذلك، الشيء الجيد هو أنه ليس في الدوري وقد تأهلنا!".

وقال: "الكل يريد الفوز بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي، سنقاتل من أجل كليهما، سنرى".

يشار إلى أنه رغم خسارة "الريدز" في ملعب "أنفيلد" إلا أنه نجح في حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعدما فاز في الذهاب 2-0 على ملعب سان سيرو، على الرغم من اهدار صلاح خلال مباراة أمس فرصتين للتسجيل، حيث اصطدمت كرته مرتين بالقائم.

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