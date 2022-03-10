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ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا.. وإجلاء المئات

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بركان ميرابي في إندونيسيا

ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا.. وإجلاء المئات

كان آخر ثوران عنيف لهذا البركان في 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 350

جاكرتا - رويترز

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ذكرت وكالة مواجهة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الخميس، أن بركان ميرابي ثار الليلة الماضية وقذف حمما ورمادا ودفع أكثر من 250 من السكان في المنطقة المحيطة إلى الرحيل.

وقالت وكالة الجيولوجيا الإندونيسية على تويتر، إن بركان ميرابي قذف سحبا ساخنة، وهي مزيج من الرماد والمواد البركانية، تدفقت بطول خمسة كيلومترات على جانبيه بين منتصف الليل تقريبا (1700 بتوقيت غرينتش) والثانية صباحا بالتوقيت المحلي اليوم.

وأشارت وكالة مواجهة الكوارث إلى أن 253 من السكان في المنطقة المحيطة بالبركان في إقليم يوجياكارتا غادروا منازلهم، في حين غطى الرماد بعض القرى. ولم ترد أنباء عن إصابات أو قتلى حتى الآن.

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وميرابي أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا وكان مدرجا بالفعل على ثاني أعلى مستوى تحذير من الكوارث.

وكان آخر ثوران عنيف لهذا البركان في 2010، وأسفر عن مقتل أكثر من 350.

وفي ديسمبر كانون الأول، ثار بركان سيميرو في جزيرة جاوة وأودى بحياة قرابة 60 شخصا.

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