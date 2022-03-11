.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صور.. رجل حاول تهريب 52 أفعى وسحلية مخبأة تحت ملابسه

  • الخط
This February 2022 photo provided by the U.S. Customs and Border Protection shows snakes in bags found hidden under and in a man's clothes by CBP officers at the San Ysidro, Calif., port of entry. An alleged smuggler who tried to slither past U.S. border agents in California had dozens of lizards and snakes hidden in his clothing, authorities said Tuesday, March 8, 2022 (U.S. Customs and Border Protection via AP)
الزواحف التي تم ضبطها مع الرجل

صور.. رجل حاول تهريب 52 أفعى وسحلية مخبأة تحت ملابسه

ضبط المهرب خلال عبوره الحدود من المكسيك إلى كاليفورنيا ومعه 9 أفاعٍ و43 سحلية موضوعة في أكياس بلاستيكية "تحت سترته وفي جيوب بنطاله"

لوس أنجلوس – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أوقفت الجمارك الأميركية رجلاً يبلغ من العمر 30 عاماً كان يحاول تهريب أفاع وسحال ذات قرون إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية، من خلال وضعها في بنطاله.

الزواحف التي تم ضبطها مع الرجل
الزواحف التي تم ضبطها مع الرجل

وعندما اعتُرض الرجل الأميركي في نهاية فبراير على الحدود الأميركية-المكسيكية قرب سان دييغو (كاليفورنيا)، عثر موظفو الجمارك على 52 حيواناً مخبأً في جسمه.

ولم يُعرف ما إذا كانت حركة مريبة حصلت تحت ملابسه لفتت أنظار الضباط عند وصوله إلى الحدود، لكنّهم طلبوا منه التوقّف لتفتيشه.

الزواحف التي تم ضبطها مع الرجل
الزواحف التي تم ضبطها مع الرجل
ناسا تفتح عينة سُحبت من تربة القمر قبل نصف قرن علم الفضاء ناسا تفتح عينة سُحبت من تربة القمر قبل نصف قرن

وكان المهرب وضع الزواحف المؤلفة من تسع أفاعٍ و43 سحلية ذات قرون في أكياس بلاستيكية صغيرة وخبأها "تحت سترته وفي جيوب بنطاله وبين فخذيه"، بحسب ما أوضحت الجمارك الأميركية في بيان.

وقال سيدني أكي، وهو أحد مسؤولي الجمارك في سان دييغو، إن "المهربين مستعدون لتجربة أي شيء ليتمكّنوا من تهريب الأغراض التي يحوزون، أو في هذه الحالة الزواحف الحية، إلى المقلب الآخر من الحدود".

ووُضعت الحيوانات، التي ينتمي عدد منها إلى فئات مهددة بالانقراض، تحت المراقبة بموازاة توقيف المهرب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما قصة الرخصة الاستثنائية التي منحتها بريطانيا لنادي تشيلسي؟ ما قصة الرخصة الاستثنائية التي منحتها بريطانيا لنادي تشيلسي؟
اكتشف المزيد