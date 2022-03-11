صور.. رجل حاول تهريب 52 أفعى وسحلية مخبأة تحت ملابسه
ضبط المهرب خلال عبوره الحدود من المكسيك إلى كاليفورنيا ومعه 9 أفاعٍ و43 سحلية موضوعة في أكياس بلاستيكية "تحت سترته وفي جيوب بنطاله"
أوقفت الجمارك الأميركية رجلاً يبلغ من العمر 30 عاماً كان يحاول تهريب أفاع وسحال ذات قرون إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية، من خلال وضعها في بنطاله.
وعندما اعتُرض الرجل الأميركي في نهاية فبراير على الحدود الأميركية-المكسيكية قرب سان دييغو (كاليفورنيا)، عثر موظفو الجمارك على 52 حيواناً مخبأً في جسمه.
ولم يُعرف ما إذا كانت حركة مريبة حصلت تحت ملابسه لفتت أنظار الضباط عند وصوله إلى الحدود، لكنّهم طلبوا منه التوقّف لتفتيشه.
وكان المهرب وضع الزواحف المؤلفة من تسع أفاعٍ و43 سحلية ذات قرون في أكياس بلاستيكية صغيرة وخبأها "تحت سترته وفي جيوب بنطاله وبين فخذيه"، بحسب ما أوضحت الجمارك الأميركية في بيان.
وقال سيدني أكي، وهو أحد مسؤولي الجمارك في سان دييغو، إن "المهربين مستعدون لتجربة أي شيء ليتمكّنوا من تهريب الأغراض التي يحوزون، أو في هذه الحالة الزواحف الحية، إلى المقلب الآخر من الحدود".
ووُضعت الحيوانات، التي ينتمي عدد منها إلى فئات مهددة بالانقراض، تحت المراقبة بموازاة توقيف المهرب.
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