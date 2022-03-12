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"الندوة".. يناقش أبعاد تطوع جماعات إسلامية متشددة بحرب أوكرانيا

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"الندوة".. يناقش أبعاد تطوع جماعات إسلامية متشددة بحرب أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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يعرض برنامج "الندوة" هذا الأسبوع لدور ومشاركة جماعات إسلامية متشددة في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ويناقش الموضوع مع الدكتور عبد العزيز بن صقر مدير مركز الخليج للأبحاث، والدكتور مروان البلوشي الباحث في العلاقات الدولية.

الدكتور عبد العزيز بن صقر مدير مركز الخليج للأبحاث يرى أن الجماعات المتشددة تسعى إلى التقرب من الغرب، من خلال مشاركتها إلى جانب أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، وأن عناصرها تطوعت لأسباب مختلفة، بعضها عقائدي.

بدوره، يعتبر الدكتور مروان البلوشي، الباحث في العلاقات الدولية، أن الغرب يريد أن يحول أوكرانيا إلى فيتنام أو أفغانستان جديدة، وأن التحولات الجيوسياسية التي ستحدث في أوراسيا سترتد تبعاتها على الشرق الأوسط برمته.

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