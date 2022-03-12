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يخت بـ578 مليون دولار لملياردير روسي.. بقضبة شرطة إيطاليا

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A photo shows the 'Sailing Yacht A' also known as the 'White Pearl', the largest sailing yacht in the world, belonging to Russian billionaire Andrei Melnichenko on the French riviera city of Antibes on July 3, 2020. / AFP / VALERY HACHE
يخت الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو الذي صادرته إيطاليا (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

يخت بـ578 مليون دولار لملياردير روسي.. بقضبة شرطة إيطاليا

يُعتبر "سي إيه"، الذي تعود ملكيته لأندريه ميلينشينكو أكبر يخت خاص يبحر بشراع وبمحرك في العالم

العربية.نت

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أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، أنها صادرت يختاً بقيمة 530 مليون يورو (578 مليون دولار) تعود ملكيته للملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو الذي استهدفته عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

اليخت "سي إيه" بعد مصادرته في ميناء ترييستي
اليخت "سي إيه" بعد مصادرته في ميناء ترييستي

ويُعتبر يخت "سي إيه"، الذي يرسو في ميناء ترييستي في شمال شرق إيطاليا، أكبر يخت خاص يبحر بشراع وبمحرك في العالم. ويبلغ طول اليخت 143 متراً.

وقالت شرطة الجرائم المالية الإيطالية، إن أندريه ميلينشينكو يمتلك اليخت "بشكل غير مباشر من خلال شركة مقرها في برمودا".

أدرج الاتحاد الأوروبي ميلينشينكو على القائمة السوداء الأسبوع الماضي مع تجميد أصوله وحظر منحه تأشيرات.

الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو
الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو
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يذكر أن ميلينشينكو أحد أغنى رجال الأعمال الروس، وثروته تحصى بمليارات الدولارات التي تأتيه من أعماله في مجال الفحم والأسمدة.

وصادرت إيطاليا الأسبوع الماضي أصولاً يملكها أثرياء روس آخرون تبلغ قيمتها حوالي 143 مليون يورو (156 مليون دولار)، ومنها "يخت ليدي إم" البالغة قيمته 65 مليون يورو والذي يملكه أليكسي مورداشوف، وهو رجل أعمال روسي مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وتمثل عمليات الشرطة الإيطالية جزءا من حملة منسقة من قبل الدول الغربية لمعاقبة الأثرياء الروس المرتبطين ببوتين.

يخت الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو الذي صادرته إيطاليا (أرشيفية)
  • يخت الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو الذي صادرته إيطاليا (أرشيفية)
  • يخت الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو الذي صادرته إيطاليا (أرشيفية)
  • يخت الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو الذي صادرته إيطاليا (أرشيفية)
  • يخت الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو الذي صادرته إيطاليا (أرشيفية)
4 صور
يخت الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو الذي صادرته إيطاليا (أرشيفية)
يخت الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو الذي صادرته إيطاليا (أرشيفية)
يخت الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو الذي صادرته إيطاليا (أرشيفية)
يخت الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو الذي صادرته إيطاليا (أرشيفية)
يخت الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو الذي صادرته إيطاليا (أرشيفية)
يخت الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو الذي صادرته إيطاليا (أرشيفية)
يخت الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو الذي صادرته إيطاليا (أرشيفية)
يخت الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو الذي صادرته إيطاليا (أرشيفية)
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