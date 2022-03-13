اختبر نظرك.. هل ترى حيواناً في هذه الصورة؟ ما هو؟

وسط انتشار الاختبارات التي تعتمد على الخدع البصرية، تبرز في كل حين صور تخدع العين وتجعلك تتصور شيئاً على عكس الحقيقة تماماً.
وتجتاح تلك الصور والاختبارات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم التفاعل معها بالإجابات والتعليقات.
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ومن تلك الاختبارات، انتشرت صورة يظهر فيها رجل عجوز.
غير أن هناك حيوانا مخفيا فيها! ألا وهو كلب مع عظمة في فمه. ويمكن الحصول على الإجابة عن طريق عكس الصورة.
يشار إلى أن 1% فقط من الناس قادرون على العثور على الحيوان بالصورة في أقل من دقيقتين، وفق موقع Shake The Brain.
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