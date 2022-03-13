.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اختبر نظرك.. هل ترى حيواناً في هذه الصورة؟ ما هو؟

  • الخط

اختبر نظرك.. هل ترى حيواناً في هذه الصورة؟ ما هو؟

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وسط انتشار الاختبارات التي تعتمد على الخدع البصرية، تبرز في كل حين صور تخدع العين وتجعلك تتصور شيئاً على عكس الحقيقة تماماً.

وتجتاح تلك الصور والاختبارات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم التفاعل معها بالإجابات والتعليقات.

ومن تلك الاختبارات، انتشرت صورة يظهر فيها رجل عجوز.

غير أن هناك حيوانا مخفيا فيها! ألا وهو كلب مع عظمة في فمه. ويمكن الحصول على الإجابة عن طريق عكس الصورة.

يشار إلى أن 1% فقط من الناس قادرون على العثور على الحيوان بالصورة في أقل من دقيقتين، وفق موقع Shake The Brain.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أطباء بلا حدود: مدينة ماريوبول الأوكرانية قد تواجه مأساة لا يمكن تصوّرها أطباء بلا حدود: مدينة ماريوبول الأوكرانية قد تواجه مأساة لا يمكن تصوّرها
اكتشف المزيد