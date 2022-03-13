إيلون ماسك أب لـ7 أطفال.. آخرهم باسم يثير الفضول!

بعد أشهر على الولادة، رحّبت الفنانة الموسيقية غرايمز البالغة من العمر 33 عاما، بطفلتها الجديدة من الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

ورزق الاثنان بطفلة ولدت نهاية العام الماضي، إلا أنهما تكتما عن الإعلان لأشهر، إلى أن كشفت الوالدة عن ذلك خلال مقابلة نشرتها مجلة "فانيتي فير"، الخميس.

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كما أوضحت غرايمز أنّها وماسك استعانا بأم بديلة خشية حدوث مضاعفات في حملها، لافتة إلى أنّ حملها الأوّل اتّسم بصعوبات.

المفاجأة بمعنى الاسم

وحظي الإعلان باهتمام واسع، إلا أن المفاجأة كانت بمعنى الاسم، فقد أوضحت الأم أن Exa تشير إلى مصطلح الحوسبة الفائقة exaFLOPS ، بينما يمثل Dark المجهول.

Thank you so much. @Vanity Fair for putting me on the cover!!!! @DevinGordonX (Thread-ish) 🧝🏻‍♀️🧬🪐 pic.twitter.com/AMrbBTOKCR — 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (⌛️,⏳) ᚷᚱᛁᛗᛖᛋ (@Grimezsz) March 10, 2022

وأضافت أن اختيار إكسا دارك سيدراييل جاء لانطواء معانيه على الفضاء والتكنولوجيا.

كما لم تستبعد غرايمز أي رغبة لدى ابنتها في تغيير اسمها الأول مستقبلاً، آملةً في أن يستخدمه الجمهور ووسائل الإعلام كاملاً.

يذكر أن إيلون ماسك الرجل الأغنى في العالم، كان أعلن في الخريف أنّه "شبه منفصل" عن المغنية، في حين أعلنت غرايمز أن علاقتهما تتسم بالصداقة، مشيرة إلى أنها وماسك يخططان لإنجاب مزيد من الأطفال معاً.

وانفصل ماسك البالغ من العمر 50 عاماً، 3 مرات، فيما أصبح أباً لـ8 أطفال، من بينهم طفل توفي بعد ولادته بـ10 أسابيع فقط.