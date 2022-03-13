سيناتور أميركي: إذا أمر بوتين باستخدام النووي فسيقتله جنرال روسي 

أحد أشهر أعضاء الكونغرس الأميركي، المستمر في منصبه منذ 17 سنة عن ولاية كارولينا الجنوبية، وهو الجمهوري Lindsey Graham البالغ 67 عاما، ظهر تلفزيونيا وطمأن بأن القتال في أوكرانيا "لن يتصاعد إلى أسوأ موقف" بحسب ما ذكر في برنامج Sunday Morning Futures على شاشة شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، اليوم الأحد.

ذكر السيناتور أيضا، أن حربا عالمية ثالثة "لن تقع، فهذه خدعة، لأن بوتين يعرف أنه لا أحد يفوز في تبادل نووي. إذا أمر بشن هجوم على الولايات المتحدة، فإن جنرالاً سيقتله بالرصاص في رأسه" وهو ما نسمعه يقوله بعد الدقيقة 1.40 من الفيديو المعروض أدناه.

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والشيء نفسه تقريبا، قاله سيناتور آخر للشبكة التلفزيونية، ولكن بعبارات مختلفة وفي برنامج مختلف، من أن "على الولايات المتحدة أن لا تخشى الحرب العالمية الثالثة مع روسيا بعد أن اتضح عدم كفاءة القوات الروسية من خلال حملتها في أوكرانيا" وفق تعبير الجمهوري Jim Risch السيناتور عن ولاية ايداهو.

وقال السيناتور في برنامج Fox News Sunday اليوم الأحد أيضا: "لن أسميها حربا عالمية ثالثة. أعتقد أنه (بوتين) سينتهي بسرعة كبيرة لأنه مع قواته التقليدية هناك، كما تعلم، لم نشهد هذا النوع من عدم الكفاءة منذ وقت طويل جداً. لذلك فلست قلقا" في إشارة إلى المخاوف من جر الولايات المتحدة للقتال في أوكرانيا وإلى ما أثارته تلميحات بوتين المتكررة عن استخدام السلاح النووي.