شاهد روسياً عاشقاً لماكدونالدز يحتج على إغلاقه ويقيّد نفسه

بعد أن علّقت مجموعة من الشركات الأجنبية، بينها "ماكدونالدز"، عملها في روسيا رداً على العملية العسكرية في أوكرانيا، قام أحد محبي ماكدونالدز بتقييد نفسه بباب مطعم الوجبات السريعة في موسكو، في محاولة يائسة لمنعه من الإغلاق.

وتم تصوير الرجل الروسي الذي يقال إنه يدعى لوكا سافرونوف وهو ينظم احتجاجاً أخيراً أمام المطعم، الأحد، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

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كما كان يصرخ قائلاً في الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "الإغلاق عمل عدائي ضدي وضد رفاقي المواطنين".

Luka Safronov, son of the artist Nikas Safronov, handcuffed himself to the entrance of McDonald's. pic.twitter.com/WKjmPL9pgc — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

إلا أنه في نهاية المطاف اقتربت منه الشرطة وأبعدته عن المطعم.

إغلاق جميع فروعها

يذكر أن شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة كانت أعلنت الثلاثاء، أنها ستغلق فروعها في روسيا بشكل مؤقت.

وأفاد الرئيس التنفيذي لماكدونالدز، كريس كيمبزينسكي، في بيان: "قررت ماكدونالدز إغلاق جميع مطاعمنا مؤقتاً في روسيا وإيقاف جميع العمليات في السوق مؤقتاً".

يشار إلى أن العديد من الشركات الأجنبية في عدد من الصناعات أوقفت عملياتها في روسيا بعد هجوم موسكو على أوكرانيا.