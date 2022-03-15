.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شرطي قتل كلب زوجته وكذب خلال التحقيق.. سيسجن لمدة عام

  • الخط
صورة نشرتها مواقع أميركية للشرطي
صورة نشرتها مواقع أميركية للشرطي

شرطي قتل كلب زوجته وكذب خلال التحقيق.. سيسجن لمدة عام

ادعى أنّه أطلق النار على الحيوان لصدّ هجوم أحد الدببة.. لكن ارتباكه وآثار الدماء في مطبخ المنزل وتشريح جثة الكلب كشفت كذبه

واشنطن – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

حُكم على شرطي أميركي بالسجن سنة مع النفاذ، وبأكثر من أربع سنوات سجن مع وقف التنفيذ، لقتله كلباً والإدلاء بإفادات كاذبة للمحققين حول ملابسات نفوق الحيوان.

وكان ريتشارد تشينابي المتهم بـ"أعمال تعذيب تجاه كلب" أقر بذنبه في نوفمبر الماضي وحُدّدت عقوبته الجمعة خلال جلسة استماع أمام محكمة في ولاية فيرجينيا، بحسب وثائق قضائية.

صورة نشرتها مواقع أميركية للشرطي بعد القبض عليه
صورة نشرتها مواقع أميركية للشرطي بعد القبض عليه

وأطلق تشينابي النار في 19 أكتوبر 2021 على الكلب، وهو من نوع بيغل الذي كان ملك خطيبته حينها.

وعندما وصلت الشرطة إلى منزل الثنائي ادّعى الشرطي أنّه أطلق النار لصدّ هجوم أحد الدببة، وهو نوع حيوانات موجود في فيرجينيا، لكنّه بدا مرتبكاً عند الإدلاء بأقواله، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

صورة نشرتها مواقع أميركية للكلب الذي قتله الشرطي
صورة نشرتها مواقع أميركية للكلب الذي قتله الشرطي
هل يدمر العداء الروسي الأميركي محطة الفضاء الدولية؟ علم روسيا و أوكرانيا هل يدمر العداء الروسي الأميركي محطة الفضاء الدولية؟

وأظهر تشريح لجيفة الكلب أنّه كان ضحية لإطلاق نار من مسافة قريبة، ما يتناقض مع رواية تشينابي. وكشف التحقيق كذلك عن آثار دماء أُزيلت من مطبخ المنزل.

وقد سرّحت حينها شرطة مدينة ريتشموند تشينابي الذي كان جُنّد في صفوفها عام 2016. ولم يُعلن عن الدوافع وراء قتل الشرطي السابق لكلب زوجته.

وتحتل الكلاب مكانة مهمة في حياة كثير من الأميركيين الذين يظهرون تعلّقاً كبيراً بهذه الحيوانات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما تداعيات الحرب الأوكرانية على أحوال العراقيين المعيشية؟ ما تداعيات الحرب الأوكرانية على أحوال العراقيين المعيشية؟
اكتشف المزيد